Roma | Salvini | contro Casamonica e mafia vinciamo noi

Barcone con 450 immigrati : l'ira di Salvini - nuovo scontro Roma-Malta : 'Sappiano Malta, gli scafisti e i buonisti di tutta Italia e di tutto il mondo che questo Barcone in un porto italiano non può e non deve arrivare - ha chiarito il ministro degli Interni - abbiamo ...

Nave in porto - Salvini : manette Libia - Conte : vertice a Roma Asse volenterosi : ci conviene? : Dopo vari rinvii l’imbarcazione della Guardia Costiera italiana con a bordo 67 migranti è in Italia. E si profila una denuncia per due dei migranti a bordo per minacce e violenza privata

La stretta di Salvini sui rom di Roma. La prossima settimana faccia a faccia tra il ministro dell'Interno e la Raggi : Matteo Salvini è in procinto di aprire un nuovo fronte. E guarda alla canicola che arroventa strade e periferie di Roma, rendendo l'aria quasi irrespirabile. Nella mente del ministro dell'Interno, è ora di alleggerire i romani dal peso delle tante situazioni borderline diffuse nella capitale. A partire dai campi rom (nove quelli autorizzati, una decina quelli tollerati), passando per le varie situazioni di occupazioni e/o degrado ...

Salvini e il panino con l'hamburger all'ambasciata americana a Roma : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, all'ambasciata americana a Roma per le celebrazioni della Festa dell'Indipendenza

Il Taser in 11 città - non a Roma - . Salvini - 'ci sarà più sicurezza' : Roma, 5 lug., askanews, - Via libera alla sperimentazione del Taser, la pistola elettrica che sarà data in dotazione alle forze dell'ordine. Il Taser sarà usato inizialmente in 11 città: Milano, ...

Salvini mette alle strette Raggi : "Visiterò i campi rom di Roma" : Aveva promesso una stretta sui campi rom . E stretta sarà A partirte dalla Capitale. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini intende fare una visiterina per 'vedere com'è la situazione' . Vuole ...

Roma - la Lega punta il Campidoglio e corteggia i campioni di voti di Fdi. Meloni di traverso - Salvini temporeggia : Un sindaco leghista per Roma. “Perché no?”, ammette candidamente a ilfattoquotidiano.it il coordinatore laziale del Carroccio, Francesco Zicchieri. Uno scenario clamoroso pensando alla storia quasi trentennale del movimento padano. Anche se per raggiungere il Campidoglio, passando da centrodestra, ci sarà da fare i conti con una certa Giorgia Meloni. Che a cedere la sua egemonia capitolina proprio non ci sta. La leader di Fratelli d’Italia ha ...

Salvini - migranti : “chiusi tutti i porti alle Ong”/ Forza Italia vs Lega : “Orban non fa interessi di Roma” : Caos migranti, Salvini attacca “le navi Ong vedranno l'Italia solo in cartolina. Mi danno del razzista ma poi aiutano gli scafisti”. Leader della Lega attacca ancora Macron e avvisa l'Ue(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 16:38:00 GMT)

Migranti - Romano : “Salvini spieghi in Parlamento morte 120 persone”. Scontro con Borgonovo che lascia la trasmissione : Seconda parte dello Scontro avvenuto a L’Aria che Tira Estate (La7) sulla testimonianza di Giulia Bertoni, la giovane volontaria cesenate che dal 15 al 21 giugno è stata a bordo di una ong e ha assistito impotente al probabile annegamento di 120 Migranti su un gommone. Il deputato Pd Andrea Romano commenta: “Quella nave ong poteva salvare 120 persone, ma non ha potuto farlo su ordine del governo italiano, perché M.R.C.C. prende ordini dal ...

Fondazione Romanì querela Salvini Frase incriminata 'i rom italiani - purtroppo - dobbiamo tenerceli' : Pescara - Un esposto-querela alla Procura della Repubblica di Pescara per istigazione all'odio razziale contro il ministro dell'Interno Matteo Salvini per le frasi relative all'ipotesi di un censimento su base etnica delle persone appartenenti alla minoranza romanì: a presentarlo è stato il presidente della Fondazione Romanì Italia, Nazzareno Guarnieri, anche in qualità di persona appartenente alla ...

Matteo Salvini ed Elisa Isoardi andranno a vivere insieme a Roma : La storia d'amore tra il vicepremier e Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, e la conduttrice Elisa Isoardi che, a partire da settembre tornerà al timone de La prova del cuoco, programma di Rai 1 che non verrà più condotto da Antonella Clerici, va avanti serenamente e non conosce crisi.Il settimanale Chi, infatti, con un'indiscrezione pubblicata sull'ultimo numero disponibile dal 27 giugno, ha fornito i motivi per i quali il ...

Migranti - Macron vede Conte a Roma. Salvini lo attacca : apra casa sua | : Il presidente francese sul faccia a faccia di ieri con il premier italiano: "Ci siamo confrontati su questioni di attualità. Il tema delle migrazioni riguarda tutti". E aggiunge: "Scambio privato, non ...

Macron a Roma a colloquio con Conte : “Non esiste problema migranti”. Salvini : “Arrogante” : Ancora un botta e risposta tra Macron e Salvini, dopo l'incontro segreto avvenuto a Roma tra il presidente francese e il premier Conte. Il ministro degli Interni: "Troppo facile farsi la foto col Papa senza rispettare gli accordi e respingendo donne e bambini alle frontiere. L'arroganza francese non va più di moda in Italia".Continua a leggere

