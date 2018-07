Roma : Salvini - anche per Casamonica pacchia è finita : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – “‘Chi vi ha mandato? Salvini?’. Così avrebbe detto ai carabinieri uno degli appartenenti al clan dei Casamonica durante gli arresti di questa mattina. Bene. anche per loro la pacchia è finita. La mafia mi fa schifo”. Lo ha scritto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, su twitter. L'articolo Roma: Salvini, anche per Casamonica pacchia è finita sembra essere il primo su Meteo Web.

Elisa Isoardi e Matteo Salvini convivono a Roma : le foto di Chi : Elisa Isoardi e Matteo Salvini convivono: le foto del settimanale Chi Si fa sempre più importante la storia d’amore tra Elisa Isoardi e Matteo Salvini. La coppia è andata di recente a convivere, come mostrano le esclusive immagine pubblicate dal settimanale Chi nel numero in edicola a partire da mercoledì 18 luglio. Il Ministro dell’Interno […] L'articolo Elisa Isoardi e Matteo Salvini convivono a Roma: le foto di Chi proviene ...

Roma : Casamonica chiede se Carabinieri mandati da Salvini : Roma – “Chi vi ha mandato? Salvini?”. Questa, secondo quanto si apprende, una delle frasi pronunciate all’indirizzo dei Carabinieri da uno degli appartenenti alla famiglia Casamonica questa mattina durante il blitz in vicolo di Porta Furba che ha portato all’arresto di diversi appartenenti al clan a cui vengono contestati una serie di reati oltre all’associazione di tipo mafioso. L'articolo Roma: Casamonica ...

Salvini-Isoardi - casa nuova a Roma a due passi palazzo Chigi : Roma, 17 lug., askanews, - Sul numero di Chi in edicola da mercoledì 18 luglio le immagini esclusive di Matteo Salvini ed Elisa Isoardi che entrano nella nuova casa nel centro di Roma dove andranno a ...

Matteo Salvini ed Elisa Isoardi - nuovo "nido d'amore" a Roma : Un nuovo nido d'amore per Elisa Isoardi e Matteo Salvini. Sul numero di Chi in edicola da mercoledì 18 luglio le immagini esclusive della coppia che entra nella nuova casa nel centro di Roma dove...

Matteo Salvini ed Elisa Isoardi - nessuna crisi : ecco il loro nuovo nido d'amore nel centro di Roma : Roma ? nessuna crisi fra Matteo Salvini ed Elisa Isoardi, anzi i due sono pronti ad andare a convivere. Elisa Isoardi, il post misterioso: «Ho imparato che si può volare anche...

Roma : Salvini - contro Casamonica e mafia vinciamo noi : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – “31 arresti per mafia, spaccio di droga e usura di esponenti del clan dei Casamonica (quelli chi mi avevano minacciato) con 250 Carabinieri al lavoro da stanotte: grazie la mafia mi fa schifo, vinciamo noi”. Lo scrive su Twitter il ministro dell’Interno, Matteo Salvini. L'articolo Roma: Salvini, contro Casamonica e mafia vinciamo noi sembra essere il primo su Meteo Web.

Roma : Salvini - contro Casamonica e mafia vinciamo noi : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – “31 arresti per mafia, spaccio di droga e usura di esponenti del clan dei Casamonica (quelli chi mi avevano minacciato) con 250 Carabinieri al lavoro da stanotte: grazie la mafia mi fa schifo, vinciamo noi”. Lo scrive su Twitter il ministro dell’Interno, Matteo Salvini. L'articolo Roma: Salvini, contro Casamonica e mafia vinciamo noi sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Roma : Salvini - contro Casamonica e mafia vinciamo noi : Roma, 17 lug. (AdnKronos) - "31 arresti per mafia, spaccio di droga e usura di esponenti del clan dei Casamonica (quelli chi mi avevano minacciato) con 250 Carabinieri al lavoro da stanotte: grazie la mafia mi fa schifo, vinciamo noi". Lo scrive su Twitter il ministro dell'Interno, Matteo Salvini.

Barcone con 450 immigrati : l'ira di Salvini - nuovo scontro Roma-Malta : 'Sappiano Malta, gli scafisti e i buonisti di tutta Italia e di tutto il mondo che questo Barcone in un porto italiano non può e non deve arrivare - ha chiarito il ministro degli Interni - abbiamo ...

Nave in porto - Salvini : manette Libia - Conte : vertice a Roma Asse volenterosi : ci conviene? : Dopo vari rinvii l’imbarcazione della Guardia Costiera italiana con a bordo 67 migranti è in Italia. E si profila una denuncia per due dei migranti a bordo per minacce e violenza privata

La stretta di Salvini sui rom di Roma. La prossima settimana faccia a faccia tra il ministro dell'Interno e la Raggi : Matteo Salvini è in procinto di aprire un nuovo fronte. E guarda alla canicola che arroventa strade e periferie di Roma, rendendo l'aria quasi irrespirabile. Nella mente del ministro dell'Interno, è ora di alleggerire i romani dal peso delle tante situazioni borderline diffuse nella capitale. A partire dai campi rom (nove quelli autorizzati, una decina quelli tollerati), passando per le varie situazioni di occupazioni e/o degrado ...

Salvini e il panino con l'hamburger all'ambasciata americana a Roma : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, all'ambasciata americana a Roma per le celebrazioni della Festa dell'Indipendenza

Il Taser in 11 città - non a Roma - . Salvini - 'ci sarà più sicurezza' : Roma, 5 lug., askanews, - Via libera alla sperimentazione del Taser, la pistola elettrica che sarà data in dotazione alle forze dell'ordine. Il Taser sarà usato inizialmente in 11 città: Milano, ...