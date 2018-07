Roma | paura in via Bergamo | muro si stacca e colpisce due auto

Roma - Baldissoni : "Lavoriamo per competere". Cristante : "Nessuna paura" : Da una parte la squadra, che stamattina ha faticato sotto al sole per i Mapei Test. Dall'altra la società, che ha presentato un nuovo sponsor , 'La Molisana', e tramite il direttore generale, ...

Roma - autobus Atac prende fuoco : paura in viale Regina Elena/ Ultime notizie : 15esimo caso - tutti contro Raggi : Roma, autobus Atac prende fuoco: paura tra i passeggeri in viale Regina Elena, nessun ferito o intossicato ma proteste contro l'amministrazione Raggi.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 20:21:00 GMT)

Roma : piccola tromba d’aria in spiaggia - paura tra bagnanti Torvaianica : Roma – Ombrelloni, lettini, sdraio e anche pezzi di copertura del tetto di una struttura. Tutto per aria. E’ la conseguenza di una piccola tromba d’aria che, partita dal mare, si e’ abbattuta poco fa su uno stabilimento balneare a Torvaianica, in quel momento praticamente deserto, generando il fuggi fuggi dei pochi bagnanti che si trovavano in riva. L'articolo Roma: piccola tromba d’aria in spiaggia, paura tra ...

Roma - ramo si abbatte sulle auto Pomeriggio di paura al Salario : Ancora un albero sulla strada. Ancora un'auto schiacciata e per fortuna nessun ferito. A crollare all'improvviso nel Pomeriggio di martedì in viale Regina Margherita, nei pressi di piazza Buenos Aires,...

Roma - turista ubriaca cade nel Tevere : paura al Ponte della Musica : Tragedia sfiorata nella notte a Roma dove una turista ucraina di 25 anni è caduta nel Tevere . La giovane, ubriaca , si è sporta troppo dal Ponte della Musica Armando Trovajoli finendo nel fiume. È ...

Incendi - vasto rogo di sterpaglie a Roma : paura tra i residenti : Un vasto Incendio di sterpaglie è divampato nel tardo pomeriggio a ridosso di via di Boccea, altezza via Candelo, a Roma. Diversi residenti della zona per paura che le fiamme arrivassero alle loro case sono scesi in strada. Sul posto carabinieri della compagnia Cassia e vigili del fuoco che hanno circoscritto il rogo evitando che raggiungesse le abitazioni. Al momento non si registrano feriti. L'articolo Incendi, vasto rogo di sterpaglie a Roma: ...

Roma - paura alla Conad - armati di pistola rapinano il supermercato e fuggono sullo scooter : i clienti danno l'allarme : Tensione paura ieri sera alla Conad in via del faro a Fiumicino. Lo store è stato rapinato ieri sera, prima della chiusura. Intorno alle 18.20, un uomo, con il volto coperto da un casco ed armato di ...

Paura sull'Aurelia - 85enne imbocca la statale contRomano : Orbetello, 2 luglio 2018 - Ha imboccato la statale Aurelia contromano ed è stato fermato dai carabinieri prima che potesse causare un incidente. E' successo all'altezza di Orbetello , Grosseto, . All'...

Paura in tangenziale. Anziano contRomano per 2 km - schianto violentissimo : due feriti gravi : Due veicoli si sono scontrati violentemente all'altezza dell'uscita 8 della tangenziale Sud, imboccata contromano da un Anziano che era in auto con la moglie: la coppia ora lotta la tra la vita e la morte in ospedale a Padova.Continua a leggere

Roma - spari in strada - uomo gambizzato : paura a La Rustica : spari stamattina alla periferia di Roma. Un giovane romeno di 24 anni è stato gambizzato con colpi d'arma da fuoco in via Achille Vertunni, in zona La Rustica. È accaduto intorno alle 7.40 nei pressi ...

Roma - rifiuti a fuoco nel campo rom di Monte Mario : nube di fumo e paura : Ancora un incendio al campo rom di Monte Mario. Ancora rifiuti bruciati con una grossa nube nere che si è alzata dalla baraccolpoli. Dalle ore 22 in via Sebastiano Vinci, tre squadre dei vigili del ...

Roma - Romanina - Salvini nella villa confiscata ai Casamonica : "Le loro minacce non mi fanno paura" : Il ministro dell'Interno: "Bisogna riprendersi gli spazi rubati dalla mafia". Ad accompagnarlo il governatore Zingaretti e la prefetta Basilone

Roma - palazzo in fiamme in Centro : evacuato uno stabile. Paura anche nell'edificio accanto dove abita Fico : Incendio in un palazzo a Roma in via Tor di Nona. Uno stabile è stato evacuato in via precauzionale dai vigili del fuoco. Nello stabile contiguo a quello in cui è scoppiato l'incendio abita il ...

Volo Roma-Chicago - paura ad alta quota : allarme bomba e volo dirottato : volo Roma-Chicago. paura sul volo numero 971 della United Airlines: il Boeing 767-300 decollato ieri mattina da Roma Fiumicino e diretto a Chicago è stato dirottato verso l'aeroporto di Shannon, in ...