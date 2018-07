Roma | parla il pilota pizzicato a 311 km h sul Gra | Ho fatto una cavolata | ma la

Roma. Segretariato Permanente dell’Assemblea parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo : Roma ospiterà la sede del Segretariato Permanente dell’Assemblea parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo. La decisione è stata presa dai componenti

Diretta/ Bellator Roma 2018 streaming video e tv : Petrosyan supera Allazov. Parla Sakara - Kickboxing-MMA(oggi) : Diretta Bellator Roma 2018: info streaming video e tv, orario e programma del maxi evento nella capitale con le star del Kickboxing e della MMA (Arti marziali miste), oggi 14 luglio 2018. (Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 22:55:00 GMT)

Diretta/ Bellator Roma 2018 streaming video e tv : il messaggio di Borghi! Parla Sakara - Kickboxing-MMA (oggi) : Diretta Bellator Roma 2018: info streaming video e tv, orario e programma del maxi evento nella capitale con le star del Kickboxing e della MMA (Arti marziali miste), oggi 14 luglio 2018. (Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 21:42:00 GMT)

Diretta/ Bellator Roma 2018 streaming video e tv : tutto esaurito! Parla Sakara - Kickboxing-MMA (oggi) : Diretta Bellator Roma 2018: info streaming video e tv, orario e programma del maxi evento nella capitale con le star del Kickboxing e della MMA (Arti marziali miste), oggi 14 luglio 2018. (Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 20:39:00 GMT)

DIRETTA / Bellator Roma 2018 streaming video e tv : il programma comincia! Parla Sakara - Kickboxing-MMA (oggi) : DIRETTA Bellator Roma 2018: info streaming video e tv, orario e programma del maxi evento nella capitale con le star del Kickboxing e della MMA (Arti marziali miste), oggi 14 luglio 2018. (Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 17:26:00 GMT)

Nainggolan - parla la sorella Rania : 'Radja non voleva lasciare la Roma. L'Inter può fare male alla Juve' : Intervistata da ' Fuorigioco ', settimanale della Gazzetta dello Sport , la sorella gemella di Radja Nainggolan , Rania , ha parlato della scelta del fratello di passare dalla Roma alL'Inter . IL RAPPORTO CON RADJA - 'Al 90% io giocherò con la Vis Fondi, calcio a 5.

Assemblea Pd - Renzi parla di Roma - brusii dalla platea. E lui replica : “Ci vediamo al congresso - perderete” : “La musica cambierà a partire da Roma. Passando alla Pisana per caso ho visto un materasso e c’era scritto ‘questa è Roma’. Roma merita qualcosa di più e la riscossa partirà da qui”. Lo dice Matteo Renzi nel suo intervento in Assemblea Pd. Di fronte ai brusii dalla platea di chi ricorda la vicenda Marino, Renzi replica: “Smettiamola di considerare nemici quelli accanto a noi. Solo chi non ha memoria immagina ...

Roma alla CASA INTERNAZIONALE DELLE DONNE ZEROCALCARE parla delle sue molte figure femminili. : Il 13 settembre dello stesso anno vince il premio 'satira politica di Forte dei Marmi' nella categoria 'Disegno satirico'. Fra la sera del 2 e il giorno del 3 dicembre 2014, ZEROCALCARE realizza un ...

Migranti - Romano : “Salvini spieghi in Parlamento morte 120 persone”. Scontro con Borgonovo che lascia la trasmissione : Seconda parte dello Scontro avvenuto a L’Aria che Tira Estate (La7) sulla testimonianza di Giulia Bertoni, la giovane volontaria cesenate che dal 15 al 21 giugno è stata a bordo di una ong e ha assistito impotente al probabile annegamento di 120 Migranti su un gommone. Il deputato Pd Andrea Romano commenta: “Quella nave ong poteva salvare 120 persone, ma non ha potuto farlo su ordine del governo italiano, perché M.R.C.C. prende ordini dal ...

STADIO Roma - LUCA PARNASI : “HO PAGATO TUTTI I PARTITI”/ Interrogatorio-fiume : si è parlato anche di Lanzalone : STADIO ROMA, LUCA PARNASI interrogato in carcere dei pm: il costruttore è stato sentito per sei ore dalla procura capitolina. Molte le rivelazioni effettuate dall'ex titolare di Eurnova(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 17:06:00 GMT)

Stadio Roma - Parnasi parla ai pm per 11 ore : “Ho pagato tutti i partiti” : “Ho pagato tutti i partiti“, è quanto avrebbe sostanzialmente confermato davanti agli inquirenti, Luca Parnasi, il costruttore Romano interrogato per quasi 11 ore in carcere a Rebibbia nell’ambito dell’inchiesta sul nuovo Stadio della Roma. Nel corso dell’atto istruttorio, l’indagato avrebbe ammesso, in tema di finanziamenti alla politica, di avere elargito denaro. Dazioni fatte per un tornaconto personale, per accreditarsi, per ...

M5s - nuove regole sulle restituzioni dei parlamentari : forfait di 3mila euro al mese. 2mila per chi ha residenza a Roma : Un forfait da 3mila euro al mese che diventano 2mila per chi ha la residenza in provincia di Roma: è questa la cifra che i parlamentari M5S dovranno restituire mensilmente secondo il nuovo regolamento dei rimborsi dei portavoce del movimento alle Camere. Lo annuncia il blog delle stelle sottolineando che il taglio alle indennità e quello all’assegno di fine mandato sono altri due punti chiave del nuovo regolamento. L'articolo M5s, nuove regole ...

Stadio Roma - Parnasi cede e parla per cinque ore davanti ai pm : Un interrogatorio fiume durato cinque ore e che riprenderà domani mattina. In una saletta del carcere di Rebibbia, si è svolto il primo confronto tra il costruttore Luca Parnasi e i pm della Procura ...

Polonia - il Parlamento fa retRomarcia sulla legge sull’Olocausto : Polonia, il Parlamento fa retromarcia sulla legge sull’Olocausto Polonia, il Parlamento fa retromarcia sulla legge sull’Olocausto Continua a leggere L'articolo Polonia, il Parlamento fa retromarcia sulla legge sull’Olocausto proviene da NewsGo.