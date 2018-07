Roma-Liverpool | accordo vicino per Allison

Alisson - accordo vicino tra Roma e Liverpool : I Reds offrono 70 milioni; ballano solo 5 milioni dalla richiesta dei giallorossi

Calciomercato Roma - accordo quasi raggiunto con il Liverpool per Alisson : pioggia di milioni per i giallorossi : Il club giallorosso ha quasi raggiunto l’accordo con il Liverpool per il trasferimento di Alisson in Inghilterra accordo quasi raggiunto, trattativa in stato avanzato per il trasferimento di Alisson dalla Roma al Liverpool. I reds hanno offerto 70 milioni bonus compresi (facilmente raggiungibili) per il portiere brasiliano, arrivando quasi a soddisfare le richieste dei giallorossi, che ne chiedono 75 bonus compresi. Il direttore ...

Calciomercato Roma – Settimana calda per l’addio di Alisson : Liverpool in vantaggio sul Chelsea - ma occhio a Courtois : Il Calciomercato della Roma si infiamma, Settimana calda per la possibile cessione di Alisson: duello Liverpool-Chelsea per il portiere giallorosso Mondiale finito, adesso è tempo di dedicarsi interamente al Calciomercato. Quello della Roma si infiamma, per una Settimana davvero caldissima sul fronte portieri. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per la cessione di Alisson, richiesto in Premier League da Liverpool e Chelsea. I ...

Sean Cox è uscito dal coma/ Il tifoso del Liverpool aggredito dall'ultrà della Roma è fuori pericolo : Sean Cox è uscito dal coma: il tifoso del Liverpool che era stato aggredito prima della partita di Champions League contro la Roma sembra ormai fuori pericolo, come riportato dalla stampa(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 11:29:00 GMT)

Calciomercato Roma : Florenzi verso il rinnovo - Liverpool su Alisson (RUMORS) : Le squadre di serie A sono gia' al lavoro sul campo ma prima dell'inizio del campionato sara' sempre il Calciomercato a tenere banco. Le grandi manovre proseguono anche in casa Roma con i giallorossi di Di Francesco che possono vantare gia' dieci colpi messi a segno. Ci sono però diversi rumors che riguardano giocatori fondamentali della rosa capitolina, vale a dire Florenzi e Alisson [VIDEO]. Due titolari della formazione tipo della Roma per la ...

Calciomercato Roma - Firmino chiama Alisson : 'Vorrei venisse al Liverpool' : Una conferenza stampa dal ritiro del Brasile che si trasforma in un'occasione per parlare di mercato, con il futuro di Alisson in primo piano. A parlarne non è stato il portiere della Roma in prima ...

Firmino spaventa la Roma : 'Alisson mi ha chiesto del Liverpool' : Roma - Adesso i tifosi della Roma tremano davvero. ' Sì, Alisson mi ha chiesto del Liverpool e spero che possa arrivare ma so anche di altre proposte '. Le parole di Roberto Firmino , attaccante dei ...