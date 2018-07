Roma | inseguimento con incidente al Portuense | in fuga coppia su un' auto rubata

ilmessaggero

: Paura al Portuense: inseguimento da film e incidente, coppia in fuga alla guida di un'auto rubata - robdeangeliss : Paura al Portuense: inseguimento da film e incidente, coppia in fuga alla guida di un'auto rubata - News24_it : Roma, inseguimento per le strade di Anzio: per fuggire ai carabinieri un giovane ladro di getta in mare - Il Messag… - chiarapellegri9 : RT @sadefenza: Farmaci, superata la Germania: l’Italia è il primo produttore Ue Roma, 15 lug – Ci sono voluti anni ed un lungo inseguiment… -

(Di martedì 17 luglio 2018) 'E' accaduto tutto in un secondo, per poco non travolgevano anche me'. Panico in via, a, dove durante un, un'della polizia ha travolto una donna a bordo di un'. ...