Roma | inchiesta sul clan Casamonica | 31 arresti | 6 ricercati “Associazione mafiosa

Virginia Raggi - processo per falso a Roma/ Ultime notizie inchiesta nomine : Sindaco in aula - sentenza autunno : Roma, inchiesta nomine: Virginia Raggi al processo per falso sulla nomina di Renato Marra, fratello di Raffaele. sentenza in autunno: le Ultime notizie live(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 13:07:00 GMT)

Truffe - inchiesta Panama Papers : in carcere un commercialista Romano e un imprenditore : Truffa aggravata e indebita compensazione di debiti tributari e previdenziali con crediti inesistenti: sono i reati contestati dai finanzieri del Comando provinciale di Roma al professionista romano Gian Luca Apolloni, operante in Italia e all'estero, emerso nel contesto dell'inchiesta giornalistica "Panama Papers", e all'imprenditore Roberto Laganà, titolare della RTS società cooperativa, attiva nel ...

Inchiesta stadio Roma : Civita non andava arrestato : E' quanto sostiene il Tribunale del riesame riguardo all'ex assessore regionale del Pd, coinvolto nello scandalo sullo stadio della capitale - E' stata accolta l'istanza presentata dai difensori di ...

Inchiesta stadio Roma - Riesame : "Civita non andava arrestato. Palozzi resta ai domiciliari" : Obbligo di firma per l'ex assessore regionale, confermata invece la misura restrittiva per l'ex vicepresidente del Consiglio regionale. Venerdì gip ha negato scarcerazione a Parnasi

Roma - Chiesa. Pietro Orlando : "Il Vaticano apra un'inchiesta su Emanuela" : "Papa Francesco sa qualcosa sulla scomparsa di mia sorella". A 35 anni dalla sparizione della ragazza è ancora un mistero cosa sia successo. "Ma finché non avrò certezza della sua morte per me è ancora viva"

Inchiesta stadio Roma - le ammissioni di Parnasi ai pm : "Palozzi chiedeva sempre soldi - Civita solo favori" : Depositata parte del lungo interrogatorio in cui il costruttore spiega i suoi rapporti coi politici indagati. "Mi chiamava sempre" dice a proposito dell'ex vicepresidente della Regione "ma a me non interessava perche stavo tentando di costruire un rapporto coi 5S"

Inchiesta stadio Roma - Parnasi ai pm : "Palozzi chiedeva sempre soldi" : Le ammissioni del costruttore nel corso del lungo interrogatorio. "Civita agì sempre nell'interesse della Regione"

Roma - inchiesta Marrazzo : pm chiede condanna per i 4 carabinieri infedeli : La Procura di Roma ha chiesto la condanna per i quattro carabinieri infedeli coinvolti nel luglio del 2009 nella vicenda del video girato all'ex presidente della Regione Lazio, Piero Marrazzo mentre ...

Stadio Roma - Parnasi : “Pagavo tutti i partiti”/ Interrogatorio fiume : possibile svolta nella maxi inchiesta : Stadio Roma, Luca Parnasi interrogato in carcere dei pm: il costruttore è stato sentito per sei ore dalla procura capitolina. Molte le rivelazioni effettuate dall'ex titolare di Eurnova(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 18:39:00 GMT)

Inchiesta stadio Roma/ Interrogatorio per Luca Parnasi - costruttore ed ex titolare di Eurnova : Inchiesta stadio Roma, Interrogatorio per Luca Parnasi, costruttore ed ex titolare di Eurnova. Quindici giorni fa si era avvalso della facoltà di non rispondere, poi il cambio di strategia(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 18:57:00 GMT)

Inchiesta Stadio della Roma : Bonafede scarica Raggi : Il ministro Guardasigilli Alfonso Bonafede “scarica” Virginia Raggi. Dopo la seconda convocazione in procura del sindaco della capitale, ascoltato come teste nell’Inchiesta Nuovo Stadio della Roma, il collega di partito e ministro della giustizia spiega: "Luca Lanzalone lo ha scelto il sindaco Virginia Raggi. Gliel'abbiamo presentato sia io sia Riccardo Fraccaro. Io non ho niente da chiarire. Il mio silenzio in questi giorni è dovuto a due ...

'Roma - avanti stadio' : l'inchiesta rallenta - ma non ferma il progetto. Lo speciale di Sky Sport24 : L'intreccio tra affarismo e politica torna a dominare la cronaca romana ed a rimandare lo straordinario lavoro di James Pallotta e di chi lo circonda. Il presidente della Roma non ha nessuna ...