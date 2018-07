Roma | condannati fratelli Occhionero per cyberspionaggio | 5 anni a Giulio e 4 a Francesca

Strage di Erba : la Cassazione rifiuta l’incidente probatorio Nessuna revisione del processo per Olindo Romano e Rosa Bazzi - condannati all'ergastolo : Strage di Erba ultime notizie – Arriva il no secco dalla Cassazione per incidente probatorio e revisione del processo. Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati all’ergastolo in via definitiva, dovranno rimanere dietro le sbarre. I legali della coppia hanno presentato ricorso contro il rifiuto precedente dei giudici di Brescia, avvenuto lo scorso gennaio. Olindo Romano e Rosa Bazzi rimangono per la legge italiana gli unici responsabili ...