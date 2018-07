Roma Clan Casamonica | 31 arrestati | 6 ricercati

Roma - blitz contro il clan Casamonica : 31 arresti - 6 ricercati. “Associazione mafiosa dedita all’estorsione e all’usura” : Trentuno arresti e sei ricercati. Un’operazione dei carabinieri, frutto dell’indagine coordinata dalla Dda di Roma , è in corso tra la Capitale, Reggio Calabria e Cosenza contro il clan Casamonica . Ad alcuni degli affiliati viene contestato anche il reato di associazione mafiosa , mentre il ruolo di comando viene attribuito a Giuseppe Casamonica , recentemente uscito dal carcere dopo circa 10 anni di detenzione. Secondo ...

Roma - inchiesta sul clan Casamonica : 31 arresti - 6 ricercati. "Associazione mafiosa dedita all'estorsione e all'usura" : Trentuno arresti e sei ricercati. Un'operazione dei carabinieri, frutto dell'indagine coordinata dalla Dda di Roma , è in corso tra la Capitale, Reggio Calabria e Cosenza contro il clan Casamonica . Ad alcuni degli affiliati viene contestato anche il reato di associazione mafiosa , mentre il ruolo di comando viene attribuito a Giuseppe Casamonica , recentemente uscito dal carcere dopo circa 10 anni di detenzione.

Maxi-retata nel clan Casamonica - 37 arresti tra Roma e Calabria. Spaccio - estorsione e usura con metodo mafioso : Maxi-retata nel clan dei Casamonica . È di 31 arresti , con 6 persone al momento ricercate, il bilancio di una maxi operazione dei Carabinieri del Comando provinciale di Roma . I militari stanno eseguendo tra la Capitale e le province di Reggio Calabria e Cosenza 37 misure cautelari in carcere, emesse dal gip di Roma su richiesta della locale Dda.

