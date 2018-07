Roma | Carabinieri arrestano 2 ricercate Casamonica intente in shopping

Roma : Casamonica chiede se Carabinieri mandati da Salvini : Roma – “Chi vi ha mandato? Salvini?”. Questa, secondo quanto si apprende, una delle frasi pronunciate all’indirizzo dei Carabinieri da uno degli appartenenti alla famiglia Casamonica questa mattina durante il blitz in vicolo di Porta Furba che ha portato all’arresto di diversi appartenenti al clan a cui vengono contestati una serie di reati oltre all’associazione di tipo mafioso. L'articolo Roma: Casamonica ...

Roma : De Vita si complimenta con Carabinieri per operazione Casamonica : Roma – Il Generale Antonio De Vita, comandante provinciale dei Carabinieri di Roma, nel pomeriggio ha espresso il suo vivo apprezzamento per i militari del Gruppo di Frascati che nella mattinata di oggi hanno eseguito numerosi provvedimenti restrittivi nella Capitale infliggendo un colpo durissimo al Clan Casamonica a cui, per la prima volta, viene riconosciuta l’associazione per delinquere di tipo mafioso. “Si tratta di un ...

Mafia - clan Casamonica 37 arresti/ Ultime notizie : maxi blitz dei carabinieri tra Roma e Reggio Calabria : Mafia, clan Casamonica 37 arresti. Ultime notizie: maxi blitz dei carabinieri tra Roma e Reggio Calabria. Eseguite 31 misure cautelari in carcere, 6 persone ricercate(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 08:26:00 GMT)

Roma. Castel Fusano : Carabinieri forestali presidiano la pineta : “Verrà inaugurata a breve la caserma dei Carabinieri forestali all’interno della pineta di Castel Fusano. Si tratta di ex uffici

Roma : 3 arresti a Ostia dopo controlli Carabinieri : Roma – Nel fine settimana appena trascorso, i Carabinieri del Gruppo di Ostia hanno predisposto numerosi e mirati servizi per il controllo del territorio, con molteplici posti di controllo alla circolazione stradale, mediante anche l’ausilio della visione dall’alto fornita dall’elicottero del Raggruppamento Aeromobili Carabinieri di Pratica di Mare. Tale attivita’ ha consentito controllare 125 veicoli, identificare ...

Blitz dei carabinieri a Villa Bonelli - arrestato un pusher : in casa oltre alla droga monete e anello di epoca Romana : I carabinieri della Stazione di Roma Villa Bonelli hanno arrestato un 51enne romano, senza occupazione e con precedenti, con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ...

Maltempo Emilia-Romagna : nubifragio a Bologna - danni anche alla caserma dei carabinieri : Il nubifragio che ieri pomeriggio ha interessato il centro di Bologna ha danneggiato anche una caserma dei carabinieri, la “Marconi“, sede della stazione Navile: le forti raffiche di vento hanno sollevato oggetti in aria e grossi rami sono caduti all’interno del cortile della struttura. Un militare intervenuto è scivolato ed è stato trasportato in ospedale per contusioni. L'articolo Maltempo Emilia-Romagna: nubifragio a ...

Roma - inchiesta Marrazzo : pm chiede condanna per i 4 carabinieri infedeli : La Procura di Roma ha chiesto la condanna per i quattro carabinieri infedeli coinvolti nel luglio del 2009 nella vicenda del video girato all'ex presidente della Regione Lazio, Piero Marrazzo mentre ...

Roma - rapinava negozi armato di accetta. I carabinieri arrestano un trentatreenne con precedenti : armato di accetta, rapinava negozi a Roma finché non è stato scoperto dai carabinieri di Pomezia, che stamani hanno eseguito nei suoi confronti un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’uomo, un italiano di 33 anni domiciliato a Pomezia, era infatti già detenuto in carcere a Velletri per pregressi reati di rapina a mano armata e porto illegale di armi. Ora è ritenuto responsabile di quattro rapine, commesse a maggio, ai ...

Roma - nasconde più di 2 chili di marijuana nel borsone - i carabinieri lo scoprono : arrestato 19enne nigeriano : Un borsone pieno di marijuana e l'obiettivo di venderla tra i passeggeri e i turisti in attesa di prendere l'autobus a pochi passi dalla stazione Tiburtina o di portarla fuori dalla Capitale per ...

'Vendo per 120.000 euro capitello Romano doc'. Ma arrivano i carabinieri e scoprono la truffa : 'A.A.A. vendesi antichissimo capitello d'epoca romana'. Dopo avere tentato invano di venderlo alle più note case d'asta italiane, ha provato a piazzarlo online su 'Subito.it', ma anziché attirare ...

Roma : Cerimonia di fondazione dell'Arma dei Carabinieri : 204 anni - presso la Caserma Salvo D'acquisto : ... in stretta sinergia con l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, contribuendo al successo di quella "via italiana al peacekeeping" unanimemente apprezzata nel mondo". Dopo la consegna della Medaglia d'...

Roma : Carabinieri arrestano rapinatore all’interno di ipermercato : Roma: in manette uomo gambiano con precedenti e senza dimora Roma – Un 22 nativo del Gambia è stato arrestato lo scorso pomeriggio nella Capitale. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno agito nei confronti nell’uomo, con precedenti e senza fissa dimora, che aveva rapinato un 68enne Romano. L’episodio era avvenuto all’interno del parcheggio di un ipermercato in via Palmiro Togliatti. Mentre si apprestava a ...