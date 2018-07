romadailynews

: RT @epbernardo: @FpCgilNazionale oggi a Roma dalle ore 14 alle 17 nella Sala del Cenacolo in vicolo Valdina “#JEFTA #CETA No Grazie” promo… - amedeoformaggi : RT @epbernardo: @FpCgilNazionale oggi a Roma dalle ore 14 alle 17 nella Sala del Cenacolo in vicolo Valdina “#JEFTA #CETA No Grazie” promo… - romadailynews : #Roma: ‘#Acli con il cuore’ per combattere la povertà sanitaria e per la prevenzione… - EPSUnions : RT @epbernardo: @FpCgilNazionale oggi a Roma dalle ore 14 alle 17 nella Sala del Cenacolo in vicolo Valdina “#JEFTA #CETA No Grazie” promo… -

(Di martedì 17 luglio 2018)– Si chiama “ACLI con il cuore” l’iniziativa delle ACLI didedicata al contrasto dellae per lacardiologica che si terrà domani, mercoledì 18 e giovedì 19 luglio dalle ore 9 alle ore 13 in via Prospero Alpino, 20 a. Una vera e propria «due giorni» totalmente gratuita e dedicata al cuore e alladelle malattie cardiovascolari grazie alla presenza in sede del team guidato dal Dott. MASSIMO LUCCHETTI, consulente di cardiologia del Campus Bio-Medico. Sarà possibile – solo su appuntamento – effettuare un’accurata visita cardiologica e ci si potrà sottoporre all’esame dell’elettrocardiogramma. Questa importante iniziativa gratuita è aperta a tutti cittadini e in particolare ai nonni e alle nonne dinell’ambito di “Estate con noi, aperti per ferie” ...