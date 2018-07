Roma | accordo triennale con La Molisana | sarà nuovo premium partner

Roma-Liverpool - accordo vicino per Allison : La Roma potrebbe a breve portare a termine um'operazione di mercato in uscita molto importante. Secondo quanto riferisce Sky Sport il club giallorosso e il Liverpool sarebbero molto vicini alla chiusura della trattativa per Allison. L'offerta presentata dal club inglese tocca i 70 milioni di euro bonus compresi e tutti ...

Calciomercato Roma - accordo quasi raggiunto con il Liverpool per Alisson : pioggia di milioni per i giallorossi : Il club giallorosso ha quasi raggiunto l’accordo con il Liverpool per il trasferimento di Alisson in Inghilterra accordo quasi raggiunto, trattativa in stato avanzato per il trasferimento di Alisson dalla Roma al Liverpool. I reds hanno offerto 70 milioni bonus compresi (facilmente raggiungibili) per il portiere brasiliano, arrivando quasi a soddisfare le richieste dei giallorossi, che ne chiedono 75 bonus compresi. Il direttore ...

Roma - accordo triennale con Betway : sarà lo sponsor delle divise d’allenamento : Nuovo sponsor per la Roma: la società ha annunciato l'accordo con Betway, che comparirà sulle divise d'allenamento. L'articolo Roma, accordo triennale con Betway: sarà lo sponsor delle divise d’allenamento è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Il Teatro dell'Opera di Roma firma un accordo di collaborazione con il Lirico di Beirut : Con il patrocinio del ministro libanese della Cultura, Ghattas Khoury, è stato firmato oggi un accordo di collaborazione fra il Teatro dell'Opera di Roma e l'Opera del Libano, la prima compagnia d'...

Sanità : ambulatori di Roma e del Lazio aperti nel week-end e nei festivi - “previsto a breve l’accordo regionale” : Il Dott. Antonio Magi, Presidente dell’Ordine dei Medici di Roma, è intervenuto questa mattina nel corso del programma Genetica Oggi, condotto da Andrea Lupoli, su Radio Cusano Campus. Il Presidente è intervenuto sulla questione dell’aperura degli ambulatori nel periodo festivo e nei week end. “Una buona iniziativa per molti cittadini che hanno bisogno di un punto di riferimento sanitario nei week end o durante i festivi. ...

Roma-Florenzi - non c'è l'accordo per il rinnovo : il terzino può partire : Monchi offre 2,7 milioni a stagione, ma il giocatore vuole di più: Inter e Atletico Madrid pronte ad andare all'assalto con 15-20 milioni

Ziyech alla Roma/ Frenata giallorossa : l’accordo da 30 milioni con l'Ajax non c’è ancora : Ziyech alla Roma, Frenata giallorossa: l’accordo da 30 milioni con l'Ajax non c’è ancora, i motivi di questo rallentamento dopo l'annuncio dal Marocco(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 10:40:00 GMT)

Migranti - Merkel : “Accordo con Roma non era possibile. Conte ha detto che l’Italia è stata lasciata sola a lungo” : “Un accordo con l’Italia non era possibile. l’Italia vuole prima ottenere una riduzione dei Migranti che arrivano in quel Paese. Il premier (Giuseppe Conte, ndr) ha detto che hanno l’impressione di essere stati a lungo piantati in asso“. Così Angela Merkel, in un’intervista alla tv Zdf, ha spiegato l’esito del vertice Ue di giovedì e venerdì scorsi, quando Berlino e Roma non hanno raggiunto un’intesa sui cosiddetti ...

NAINGGOLAN ALL'INTER : È UFFICIALE/ Calciomercato - accordo con la Roma : contratto fino al 2022! : NAINGGOLAN ALL'INTER, è UFFICIALE: Calciomercato, accordo raggiunto con la Roma, il Ninja ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022 con il club meneghino(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 12:01:00 GMT)

Municipio II : Accordo con Automobile Club Roma : Roma – Il Municipio Roma II e l’Automobile Club Roma sottoscrivono un Protocollo di Intesa di reciproca collaborazione in materia istituzionale dedicato, alla realizzazione di iniziative di educazione alla sicurezza stradale a favore dei bambini e dei giovani. Dall’inizio dell’anno scolastico 2018-2019 test drive in piazza e simulatori di guida ACI per consentire ai ragazzi di provare le proprie capacità di guida. Il Municipio Roma II e ...

Roma vuole superare Dublino ma non c'è accordo in Ue : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Roma - firmato l'accordo per l'area pedonale davanti all'Auditorium : ... in modo da migliorare la fruizione dell'Auditorium e incrementare le attività culturali di fronte al principale spazio della Capitale che ospita concerti, incontri, spettacoli. Una convenzione ...

Roma - c'è l'accordo con il PSG per Pastore : nei prossimi giorni l'arrivo nella Capitale : l'accordo tra la Roma e il Paris Saint-German per l'acquisto di Pastore è a un passo dalla conclusione. I due club hanno trovato la quadra sulla base di 20 milioni di euro più 4 bonus che entreranno ...

Nainggolan va all'Inter : accordo con la Roma per 23 milioni e mezzo : Milano - Radja Nainggolan arriva all'Inter: alla Roma andranno 23,5 milioni più i cartellini di Santon e Zaniolo. Manca solo l'ufficialità ma l'affare è praticamente chiuso.