Roma | 14 Rom rimpatriati in Romania

Casamonica l'erba cattiva di Roma : estorsioni e spaccio 31 arresti. Tra le vittime anche Marco Baldini : Elicotteri tra Tuscolano, Cinecittà e Appio, e blitz di 250 Carabinieri oggi a Roma. All'alba del 17 luglio i militari, a...

Roma - Baldissoni : 'Lo stadio è un nostro diritto - il procedimento non è viziato dall'inchiesta' : Mentre la squadra continua a sudare in vista della nuova stagione, la Roma ha presentato un nuovo sponsor , La Molisana, . In conferenza stampa, il direttore generale Mauro Baldissoni è tornato a ...

Roma-Liverpool - accordo vicino per Allison : La Roma potrebbe a breve portare a termine um'operazione di mercato in uscita molto importante. Secondo quanto riferisce Sky Sport il club giallorosso e il Liverpool sarebbero molto vicini alla chiusura della trattativa per Allison. L'offerta presentata dal club inglese tocca i 70 milioni di euro bonus compresi e tutti ...

Salvini-Isoardi - casa nuova a Roma a due passi palazzo Chigi : Roma, 17 lug., askanews, - Sul numero di Chi in edicola da mercoledì 18 luglio le immagini esclusive di Matteo Salvini ed Elisa Isoardi che entrano nella nuova casa nel centro di Roma dove andranno a ...

Pausini - sul palco a Roma i suoi autori : Roma, 17 LUG - Virginio, Edwyn Roberts, Daniel Vuletic, Tony Maiello, Giulia Anania, Enrico Nigiotti saranno gli artisti che, dopo aver collaborato all'ultimo disco della cantante Romagnola, Fatti ...

La Bohème di Puccini nel teatro Romano di Amman : Si terrà infatti nella capitale giordana, il Festival dell'Opera di Amman, il primo destival dell'opera nel mondo arabo, che include artisti di oltre 10 diverse nazionalità. Il festival, sarà ...

La Molisana sarà la pasta dell'A.S. Roma per i prossimi 3 anni : Roma, 17 lug., askanews, - Oggi a Trigoria, nel quartier generale della AS Roma è stato siglato un accordo di partnership tra la società calcistica giallorossa e La Molisana: per le prossime tre ...

Calciomercato Roma - accordo quasi raggiunto con il Liverpool per Alisson : pioggia di milioni per i giallorossi : Il club giallorosso ha quasi raggiunto l’accordo con il Liverpool per il trasferimento di Alisson in Inghilterra accordo quasi raggiunto, trattativa in stato avanzato per il trasferimento di Alisson dalla Roma al Liverpool. I reds hanno offerto 70 milioni bonus compresi (facilmente raggiungibili) per il portiere brasiliano, arrivando quasi a soddisfare le richieste dei giallorossi, che ne chiedono 75 bonus compresi. Il direttore ...

Matteo Salvini ed Elisa Isoardi - nuovo "nido d'amore" a Roma : Un nuovo nido d'amore per Elisa Isoardi e Matteo Salvini. Sul numero di Chi in edicola da mercoledì 18 luglio le immagini esclusive della coppia che entra nella nuova casa nel centro di Roma dove...

Matteo Salvini ed Elisa Isoardi - nessuna crisi : ecco il loro nuovo nido d'amore nel centro di Roma : Roma ? nessuna crisi fra Matteo Salvini ed Elisa Isoardi, anzi i due sono pronti ad andare a convivere. Elisa Isoardi, il post misterioso: «Ho imparato che si può volare anche...

Corsetti : gare disertate per appalti Raggi - danno per Roma : Roma – “Le aziende snobbano i bandi per gli appalti della Raggi. Molti disertano le gare del Comune e delle sue partecipate. Dai 320 bus dell’Atac al semplice albero di Natale, nessuna societa’ sembra interessata alle offerte. Fatti che accadono raramente nella pubblica amministrazione. Da sempre le aziende si sono mostrate interessate alle commesse pubbliche. Oggi invece assistiamo ad una inversione di ...

NaturalBOOM al Rally di Roma con Perosino e per la ricerca : Castel Sant’Angelo a Roma farà da sfondo, venerdì 20 luglio, alla partenza della 6^ tappa del Campionato Italiano Rally, che vedrà la partecipazione di Patrizia Perosino e dalla figlia navigatrice Veronica Verzoletto, a bordo di una Peugeot 208 R2b gestita dal preparatore Andrea Chiavenuto e vestita con i colori della scuderia Lm Motorsport Racing Team […] L'articolo NaturalBOOM al Rally di Roma con Perosino e per la ricerca sembra essere ...

Russia - 100 anni fa la morte dello Zar Nicola II/ 17 luglio 1918 - l’eccidio della famiglia Romanov : Nella notte del 17 luglio 1918, cento anni fa, la strage con cui furono uccisi lo zar Nicola II e la sua intera famiglia, i resti furono ritrovati solo nel 1979(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 15:15:00 GMT)

Roma : condannati fratelli Occhionero per cyberspionaggio - 5 anni a Giulio e 4 a Francesca Maria : E' arrivata la sentenza per il processo per cyberspionaggio dei fratelli Occhionero, arrestati il 9 gennaio del 2017 con l'accusa di accesso abusivo a sistema informatico. Il Tribunale di Roma, ...