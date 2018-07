Ritrovata Bruciante segreto | sceneggiatura perduta di Stanley Kubrick

huffingtonpost

(Di martedì 17 luglio 2018) A quasi vent'anni dalla scomparsa di(1928-1999) è statalacompleta di un suo progetto mai realizzato risalente al 1956: il titolo è Burning Secret e sarebbe potuto diventare il quattordicesimo film del regista.Come riporta The Guardian, laè stata rinvenuta da Nathan Abrams, professore di cinema presso la Bangor University ed espertoiano, che ha dichiarato: "Non potevo crederci. È stato emozionante. Si pensava che quel materiale fosse andato perso per sempre". E, invece, la straodinaria scoperta: mentre Abram conduceva ricerche d'archivio per un libro su Eyes Wide Shut, ecco saltare fuori il dattiloscritto di oltre cento pagine, adattamento cinematografico di una novella dello scrittore austriaco Stefan Zweig.La- il cui titolo in italiano potrebbe essere tradotto...