Risultati Wwe Extreme Rules 2018 | Aj Styles si conferma campione

WWE Extreme Rules 2018 15-07-18 Risultati e Report : Benvenuti all’evento più estremo dell’anno…WWE Extreme Rules 2018! L’edizione di quest’anno si svolge a Pittsburgh, nella PPG Paints Arena; stasera avremo tanta carne al fuoco, con il WWE Champion AJ Styles che dovrà difendere la cintura dall’assalto di Rusev, mentre Bobby Lashley e Roman Reigns si daranno battaglia per vedere chi sarà il degno avversario di Brock Lesnar. Da seguire anche il primo match ...

WWE Smackdown 10-07-18 Risultati e Report : Benvenuti a tutti alla puntata di WWE Smackdown Live, che precede di 5 giorni l’appuntamento con Extreme Rules 2018! Oggi ci troviamo nella SNHU Arena in Manchester, New Hampshire, e quest’oggi, il Team Hell No sarà ospite del Miz TV. In più, assisteremo al re-match di settimana scorsa tra James Ellsworth e Asuka, ma stavolta sarà un Lumberjack Match, e all’ultimo faccia a faccia tra il WWE Champion AJ Styles e Rusev. Da ...

WWE Raw 9-07-18 Risultati e Report : Benvenuti a tutti alla puntata di WWE Monday Night Raw, che precede di 6 giorni la disputa di Extreme Rules 2018! Oggi ci troviamo al TD Garden di Boston e vedremo cosa accadrà nuovamente nella grottesca faida tra il Mister MITB Braun Strowman e Kevin Owens, dopo i fatti bizzarri della scorsa settimana; in più, avremo il ritorno del Dottor Shelby, che proverà a riappacificare Bayley e Sasha Banks, mentre Bobby Lashley e Roman Reigns sono ...

WWE Smackdown 3-07-18 Risultati e Report : Benvenuti a tutti ad una nuova puntata di WWE Smackdown Live! Oggi ci troviamo al Century Link Center di Omaha e mancano meno di 2 settimane a Extreme Rules 2018. Questa sera, il Team Hell No sarà protagonista dopo la riunificazione dell’ultima settimana; in più, ci sarà la sfida mista tra James Ellsworth e Asuka, mentre il WWE Champion AJ Styles se la vedrà con Aiden English. La puntata pre-Indipendence Day, dopo un recap sulla ...

WWE Raw 2-07-18 Risultati e Report : Benvenuti a tutti ad una nuova puntata di WWE Monday Night Raw! Quest’oggi ci troviamo nel Denny Sanford Premier Center di Sioux Falls e mancano meno di 2 settimane all’appuntamento con Extreme Rules 2018. Stasera, dopo l’attacco di settimana scorsa di Bayley ai danni di Sasha Banks, la Hugger dovrà sostenere una seduta di counseling. In più, Kevin Owens riuscirà ad evitare il Mister MITB Braun Strowman? Quali saranno gli ...

WWE Smackdown 26-06-18 Risultati e Report : Benvenuti a tutti ad una nuova puntata di WWE Smackdown Live! Oggi ci troviamo alla Citizen Business Bank Arena di Ontario, in Canada, e questa sera avremo il match titolato tra l’US Champion Jeff Hardy e Shinsuke Nakamura! Inoltre, Rusev si preparerà in vista del suo incontro di Extreme Rules con il campione WWE AJ Styles, affrontando Xavier Woods. Da seguire anche il Miz TV, con ospiti speciali i Tag Team Champions, The Bludgeon ...

WWE Raw 25-06-18 Risultati e Report : Benvenuti a tutti ad una nuova puntata di WWE Monday Night Raw! Oggi ci troviamo a San Diego, California, nel Valley View Casino Center. Stasera, il nuovo campione intercontinentale Dolph Ziggler dovrà difendere la cintura dall’assalto dell’ex detentore del titolo, Seth Rollins. In più, Kurt Angle ha indetto un match a più uomini per Extreme Rules 2018, con il vincitore che diventerà il primo sfidante di Brock Lesnar; il GM, ...

WWE Smackdown 19-06-18 Risultati e Report : Benvenuti a tutti ad una nuova puntata di WWE Smackdown Live, che segue di 48 ore la disputa di Money In The Bank 2018! Quest’oggi ci troviamo nel Huntington Center di Toledo, in Ohio, e stasera avremo il nuovo primo sfidante del WWE Champion AJ Styles, nel Gauntlet Match che vedrà protagonisti Big E, The Miz, Daniel Bryan, Rusev e Samoa Joe. In più, avremo il debutto della Sanity, che sfiderà gli Usos, mentre scopriremo se la ...

WWE Raw 18-06-18 Risultati e Report : Benvenuti a tutti ad una nuova puntata di WWE Monday Night Raw, che segue di 24 ore la disputa di Money In The Bank 2018! Oggi ci troviamo Van Andel Arena di Grand Rapids, in Michigan, e, dopo quanto accaduto ieri sera, scopriremo che piani avrà il Mister MITB Braun Strowman e la nuova campionessa femminile Alexa Bliss. Inoltre: chi sarà la prossima preda di Roman Reigns? La puntata inizia con KURT ANGLE in mezzo al ring, che ci dà il ...

WWE Money In The Bank 2018 17-06-18 Risultati e Report : 2 Ladder Match, 2 valigette in palio…benvenuti a WWE Money In The Bank 2018! L’edizione di quest’anno si svolge nella Allstate Arena di Chicago, Illinois, e, oltre ai 2 incontri con la scala, avremo il Last Man Standing Match valevole per il WWE Championship tra il campione AJ Styles e Shinsuke Nakamura; in più, da seguire con attenzione il debutto da singolo in federazione di Ronda Rousey, che proverà a strappare il ...

WWE Smackdown 12-06-18 Risultati e Report : Benvenuti a tutti ad una nuova puntata di WWE Smackdown Live! Oggi ci troviamo a FedExForum of Memphis, Teenesse, ed è l’ultima fermata prima di Money In The Bank 2018. Questa sera Paige avrà un confronto con le 4 atlete dello show blu che parteciperanno al Ladder Match femminile di domenica, mentre avremo anche la prima volta per 2 match: Daniel Bryan Vs Shelton Benjamin e il campione US Jeff Hardy Vs Shinsuke Nakamura. Dopo che la ...