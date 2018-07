Risultati Champions League Diretta gol live score | le partite di ritorno 1^ turno

Risultati Champions LEAGUE / Diretta gol live score : l'Astana parte bene! (andata 1^ turno preliminare) : RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: Diretta gol live score delle partite del primo turno preliminare. Prosegue il programma delle sfide di andata, otto le gare previste mercoledì 11 luglio(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 17:52:00 GMT)

Risultati Champions LEAGUE / Andata 1^ turno preliminare : vittorie esterne per Celtic - Malmoe e Beer Sheva : RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: nell'Andata del primo turno preliminare vincono fuori casa e nettamente tutte le big. Tris del Celtic e del Malmoe, quattro gol esterni per l'Hapoel Beer Sheva(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 22:29:00 GMT)

Risultati Champions League/ Diretta gol live score - 1^ turno preliminare : tris Celtic - bene lo Shkendija : Risultati Champions League: Diretta gol live score, l'andata del primo turno preliminare. Si torna a giocare nel torneo martedì e mercoledì: sono otto le partite in programma il 10 luglio(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 20:54:00 GMT)

Risultati Champions LEAGUE / Turno preliminare - diretta gol live score : in campo La Fiorita e Lincoln! : RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: prendono il via le partite del Turno preliminare. Quattro squadre coinvolte martedì 26 giugno in una sorta di "mini girone" di cui si giocano le semifinali(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 20:39:00 GMT)

Serie A - Risultati e classifica finale. Inter in Champions League : Ribaltone all'Olimpico: nerazzurri in rimonta soffiano il posto alla Lazio. La Roma batte il Sassuolo e consolida il terzo posto. Il Milan travolge la Fiorentina e va in Europa League senza passare ...

Risultati Serie A / Classifica aggiornata : l'Inter vola in Champions League - è 2-3 all'Olimpico! : Risultati Serie A: Classifica aggiornata, l'Inter vince all'Olimpico e scavalca la Roma per gli scontri diretti, volando in Champions League dopo sei anni. La Roma vince a Reggio Emilia. E’ l’Inter la quarta squadra che va in Champions League: i nerazzurri espugnano lo stadio Olimpico rimontando nel giro di pochi minuti e vincendo contro la Lazio, che si deve accontentare del quinto posto e dell’Europa League.