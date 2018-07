Ripescaggi Serie C | da 4 a 7 posti liberi Ci sarà la Juventus B | in pole Prato e Cavese

Ripescaggi Serie B - chi sostituirà Bari e Cesena? Siena e Ternana favorite - la Pro Vercelli spera : Un infausto destino per Bari e Cesena. Nel giorno in cui la Juventus presenta Cristiano Ronaldo ed il calcio italiano, nella sua forma di massima eccellenza, si mette in mostra, bisogna constatare il fallimento di due società storiche del nostro movimento. I romagnoli avevano un buco di bilancio pari a 73 milioni di euro, di cui 40 con l’Erario, impossibile da colmare in breve tempo. Per questo è stata presa la decisione nella serata di ...

Ripescaggi Serie B e C - le squadre fallite e i club che sperano. C’è la Juventus B - la Cavese spera : Anche quest’estate appare nitido all’orizzonte l’ennesimo scossone nel calcio italiano. A gennaio, con il fallimento del Vicenza, il dato parlava di 146 squadre non iscritte ai campionati in 15 anni, numeri che andranno ben presto aggiornati. Il termine per presentare il ricorso per l’iscrizione in B è scaduto e Cesena e Bari non hanno presentato domanda e garanzie necessarie: la società romagnola è destinata al ...

Incredibile Serie B - anche l’Avellino a forte rischio : ecco l’eventuale Ripescaggio : E’ una situazione delicatissima per il campionato di Serie B, nelle ultime ore forfait ufficiale di Bari e Cesena, due piazze storiche non prenderanno parte al prossimo campionato. A sorpresa a rischio anche l’Avellino, i problemi sembravano essere risolti ma non è da escludere l’ipotesi di un clamoroso ribaltone. Le prossime ore saranno decisive ma l’Avellino potrebbe non prendere parte al campionato di B. La Pro ...

Shock Serie B - out due piazze storiche come Cesena e Bari : ecco le squadre pronte al Ripescaggio : Si sono spente le ultime sperane per Cesena e Bari, due club storici non prenderanno parte al prossimo campionato di Serie B. “L’A.C. Cesena comunica che il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna ha deliberato di aderire all’istanza di fallimento avanzata dalla Procura della Repubblica di Forlì”, il club dovrebbe ripartite dalla Serie D. Game over anche per il Bari. “Negli ultimi giorni abbiamo valutato ...

Serie A - Chievo e Parma verso la retrocessione : scatta una grande corsa ai Ripescaggi - sperano 5 città [DETTAGLI] : Clamoroso terremoto nel campionato di Serie A, in particolar modo due squadre sono ad un passo dalla retrocessione: stiamo parlando di Parma e Chievo. Nelle giornata di domani è previsto l’inizio del processo per i due club, il Chievo è accusato di plusvalenze fittizie, il Parma invece nel mirino per i messaggi inviati dall’attaccante Calaiò agli avversari dello Spezia alla viglia dell’ultima gara del campionato di Serie ...

Serie A a rischio per il Chievo Verona - spera nel Ripescaggio il Crotone : Il Mondiale di calcio sta per finire, con la finalissima Francia-Croazia di domenica 15 luglio, dunque l’attenzione di tutti si sposta sul campionato di Serie A, al via a fine agosto ma gia' al centro dell'attenzione per molti motivi, dal calciomercato a varie questioni finanziarie e societarie ancora in divenire [VIDEO]. Le squadre stanno gia' partendo per i ritiri, le tournée e le preparazioni estive, ma gli strascichi del campionato 2017/2018 ...

Retrocessioni e Ripescaggi - sarà un luglio caotico : scossoni in Serie A e B - le date chiave e le situazioni calde : Serie A e B si avvicinano ad un periodo ricco di possibili scossoni, la Procura federale dibatterà alcune posizioni traballanti in merito a presunte irregolarità: ripescaggi in vista? Il calcio italiano è nuovamente “costretto” a vivere un’estate ricca di eventi poco piacevoli. Il calcio solitamente si dovrebbe giocare in campo, invece in questo mese di luglio vi saranno molti, forse troppi avvenimenti in tribunale, ...

Serie B – La Covisoc esclude Avellino - Bari e Cesena! Ricorso entro lunedì oppure via ai Ripescaggi : La Covisoc esclude Avellino, Bari e Cesena dalla Serie B: decisione pazzesca alla quale i 3 gloriosi club potranno fare Ricorso entro lunedì oppure prenderanno il via i ripescaggi Clamorosa decisione in grado di cambiare il volto della Serie B. La Covisoc non ha ritenuto idonee le domande di iscrizione al prossimo campionato di tre grandi club: Avellino, Bari e Cesena. Le tre società potranno fare Ricorso fino a lunedì 16 luglio, provando ...

Serie B : blocco dei Ripescaggi - Ranucci grida al golpe! : Ferma risposta di Stefano Ranucci, presidente della Ternana Unicusano Calcio, alla proposta avanzata dal Brescia calcio e accettata dall'uninaminità delle squadre di Serie B, di bloccare i ripescaggi ...

Clamoroso Serie B - chiesto il blocco dei Ripescaggi : ripescaggi Serie B – Si è svolta oggi a Milano l’Assemblea di Lega B, presenti 20 società. In apertura il presidente Mauro Balata ha condiviso la proposta della città di Cosenza e del club di ospitare la presentazione del calendario della Serie BKT 2018/19 il prossimo 31 luglio. Deliberata sempre all’unanimità una nuova ripartizione delle risorse, mirata a una maggiore sostenibilità economica e a una valorizzazione dei giovani scesi ...

