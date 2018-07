Riforma pensioni 2018 Proietti | Quota 100 a 64 anni peggio dell' Ape ultime notizie

Riforma pensioni - no grazie. Se il ‘cambiamento’ deve essere in peggio - meglio evitare : “Cambiamento” è un termine neutro se non accompagnato da un avverbio che lo qualifichi; pertanto, elogiare il governo perché sarebbe #Governodelcambiamento, per usare un hashtag popolare su Twitter, è un sintomo di webbite ma è un non senso se non accompagnato da spiegazioni circa in che direzione vada il cambiamento. A mio personale avviso va “in peggio”, per vari motivi che non sto a dibattere ora, ma in particolare noto come anche su misure ...