Ricerca | l’editing genetico degli embrioni ‘moralmente accettabile’ | report in GB

meteoweb.eu

: Ridurre il colesterolo con l’editing genetico - SportMedicina : Ridurre il colesterolo con l’editing genetico -

(Di martedì 17 luglio 2018) Un importante ente di bioetica britannico mette nero su bianco una cauta apertura alla possibilità di alterare il Dna inumani. E nel Paese si infuoca il dibattito sull’opportunità di seguire, seppur in futuro e in determinate condizioni, una simile strada. A innescare la miccia è unin cui il Nuffield Council of Bioethics afferma che cambiare il Dna di un embrione potrebbe essere “moralmente ammissibile” se fosse nell’interesse futuro del bambino e se le modificazioni genetiche ereditabili così ottenute non incrementassero “svantaggio, discriminazione o divisione nella società”. Il rapporto è rimbalzato sulla stampa Gb e ha fatto molto rumore anche se non chiede una modifica della legislazione del Regno Unito per consentire la pratica, ma sollecita piuttosto lasu sicurezza ed efficacia dell’approccio e sul suo impatto ...