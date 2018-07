Revocato lo sciopero aereo del 21 luglio | sindacati e Mit | “Accordo su contratti Enav e

Sciopero dei benzinai Revocato : la decisione dopo l'incontro con Di Maio : Sciopero dei benzinai , anzi no: l'agitazione di 24 ore dei gestori delle pompe di benzina prevista per il 26 giugno è stata...

Sciopero benzinai Revocato - Di Maio : “Fatturazione elettronica quando le categorie saranno pronte” : Lo Sciopero dei benzinai , in programma inizialmente a partire dalle 22 di lunedì 25 giugno fino alle 22 del giorno successivo, è stato revocato . Dopo l’incontro al Ministero dello Sviluppo economico coi rappresentati dei gestori di benzina, c’è stato l’annuncio di Luigi Di Maio : “In queste ore al Ministero dell’Economia, con Giovanni Tria che ringrazio, si sta scrivendo la norma per il rinvio dell’obbligo di ...

