Reggio Emilia | una casa gratis e l’auto di servizio per usi personali | due agenti della

Concussione e peculato - due vigili urbani nei guai a Reggio Emilia : Concussione e peculato, due vigili urbani nei guai a Reggio Emilia Concussione e peculato, due vigili urbani nei guai a Reggio Emilia Continua a leggere L'articolo Concussione e peculato, due vigili urbani nei guai a Reggio Emilia proviene da NewsGo.

Musica - ballo - arte e tanto sport : per il quarto Mercoledì Rosa di Reggio Emilia : Ma la serata non si è fermata qui: 30 spettacoli hanno portato in centro una grande varietà di proposte tra Musica in ogni angolo dell'esagono, ballo, iniziative per bambini come l'apprezzatissima ...

Domani in Sala Tricolore a Reggio Emilia giovani da tutto il mondo per il Campo Emilia : ... della storia e della gastronomia locale, in un percorso partecipativo fatto di sport, divertimento e attività di gruppo finalizzate all'inclusione, alla conoscenza e al confronto fra culture ...

Reggio Emilia : auto travolge nonna e nipoti sulle strisce. Un morto : A perdere la vita è stata l'anziana, che è stata investita dall'auto guidata da un uomo di 76 anni. I bambini, feriti, sono stati trasportati in ospedale.Continua a leggere

Reggio Emilia - "da anni rubavano i pasti dei bimbi" : denunciati quattro addetti alla cucina di un asilo : BOLOGNA - quattro addetti alla gestione della cucina di un asilo di Albinea, nel reggiano, sono stati denunciati per peculato e truffa. Le indagini dei carabinieri sono state avviate a maggio, a ...

Reggio Emilia - paracadutista muore dopo lancio su Pietra Bismantova : Reggio Emilia, paracadutista muore dopo lancio su Pietra Bismantova Reggio Emilia, paracadutista muore dopo lancio su Pietra Bismantova Continua a leggere L'articolo Reggio Emilia, paracadutista muore dopo lancio su Pietra Bismantova proviene da NewsGo.

Reggio Emilia - dopo le magliette rosse tocca pure alla Madonnina : "Vandali vergognatevi" : È stato uno studente di Economia di Parma, Matteo Casotti, ad accorgersi per primo dello scempio. ' Questa è la più grande dimostrazione di dove può arrivare l'ignoranza umana. C'è gente che ha ...

PARACADUTISTA SI SCHIANTA DA PIETRA DI BISMANTOVA/ Ultime notizie Reggio Emilia : sequestrata attrezzatura : Reggio Emilia, non si apre paracadute: morto basejumper bolognese dopo lancio dalla PIETRA di BISMANTOVA. Procura apre un'inchiesta sulla morte di Alessio Stipcevich.(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 21:57:00 GMT)

Reggio Emilia - paracadutista muore dopo il lancio dalla Pietra di Bismantova : Un uomo è morto domenica mattina durante un lancio dalla Pietra di Bismantova, sull’Appennino Reggiano: non gli si è aperto il paracadute. Alessio Stipcevich, basejumper di Anzola Emilia (Bologna) di 42 anni, era un esperto e appassionato di questo sport. Era al suo terzo lancio dal costone più sporgente della Pietra, chiamato “Pilone giallo”, quando è precipitato in un sentiero che porta alla ferrata degli Alpini. Non aveva ...

Non si apre paracadute : morto basejumper bolognese/ Ultime notizie Reggio Emilia : procura apre un’inchiesta : Reggio Emilia, non si apre paracadute: morto basejumper bolognese dopo lancio dalla Pietra di Bismantova. procura apre un'inchiesta sulla morte di Alessio Stipcevich.(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 17:24:00 GMT)

Reggio Emilia saluta il Marco Emilio Lepido : andrà a Modena : La mostra On the Road dedicata alla via Emilia ha chiuso i battenti domenica scorsa con 30 presenze. Vecchi: 'E ora proseguiremo con due mostre dedicate a Fontanesi e Secchi'

Unindustria Reggio Emilia - Fabio Storchi nominato Presidente : Teleborsa, - L'Assemblea Generale 2018 di Unindustria Reggio Emilia ha incoronato Fabio Storchi Presidente degli imprenditori reggiani, al posto del Presidente uscente Mauro Severi . Fabio Storchi è ...

Unindustria Reggio Emilia - Fabio Storchi nominato Presidente : L'Assemblea Generale 2018 di Unindustria Reggio Emilia ha incoronato Fabio Storchi Presidente degli imprenditori reggiani, al posto del Presidente uscente Mauro Severi . Fabio Storchi è amministratore ...

Mescolini procuratore a Reggio Emilia : ANSA, - Reggio Emilia, 4 LUG - Il pm Marco Mescolini della Dda di Bologna è stato nominato dal Csm procuratore capo di Reggio Emilia; prende il posto lasciato dal magistrato Giorgio Grandinetti, ...