Reggio Calabria | bando nuovo ospedale; Irto | Si restituisce credibilità a

Mafia - scacco ai Casamonica - blitz a Roma e Reggio Calabria : 37 arresti per spaccio e usura : Roma - blitz all'alba dei Carabinieri che hanno già eseguito 31 misure cautelari per appartenenti al clan Casamonica. Altri sei ordini della Gip di Roma su input della Dda capitolina sono...

Mafia - clan Casamonica 37 arresti/ Ultime notizie : maxi blitz dei carabinieri tra Roma e Reggio Calabria : Mafia, clan Casamonica 37 arresti. Ultime notizie: maxi blitz dei carabinieri tra Roma e Reggio Calabria. Eseguite 31 misure cautelari in carcere, 6 persone ricercate(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 08:26:00 GMT)

Roma - colpo ai Casamonica : 31 arresti - anche tra Reggio Calabria e Cosenza : Roma - colpo al 'clan Casamonica'. E' di 31 arrestati e sei ricercati il bilancio di una maxi operazione dei Carabinieri del Comando provinciale di Roma. I militari stanno eseguendo tra la Capitale e ...

Mafia - scacco ai Casamonica - blitz a Roma e Reggio Calabria : 37 arresti per spaccio e usura : Roma - blitz all'alba dei Carabinieri che hanno già eseguito 31 misure cautelari per appartenenti al clan Casamonica. Altri sei ordini della Gip di Roma su input della Dda capitolina sono...

Scacco ai Casamonica - blitz a Roma e Reggio Calabria : 37 arresti per mafia : Roma - blitz all'alba dei Carabinieri che hanno già eseguito 31 misure cautelari per appartenenti al clan Casamonica. Altri sei ordini della Gip di Roma su input della Dda capitolina sono...

Mafia - scacco ai Casamonica - blitz a Roma e Reggio Calabria : 37 arresti per spaccio e usura : Roma - blitz all'alba dei Carabinieri che hanno già eseguito 31 misure cautelari per appartenenti al clan Casamonica. Altri sei ordini della Gip di Roma su input della Dda capitolina sono in ...

Colpo al clan Casamonica : 31 arresti tra Roma e Reggio Calabria : Colpo al clan Casamonica: 31 arresti tra Roma e Reggio Calabria Maxi operazione dei carabinieri che stanno eseguendo 37 misure cautelari in carcere, ma sei persone sono ricercate. Le accuse sono di aver costruito un’organizzazione criminale dedita a traffico di droga, estorsione, usura, con l'aggravante del metodo ...

Colpo al clan Casamonica : 31 arresti tra Roma e Reggio Calabria - : Maxi operazione dei carabinieri che stanno eseguendo 37 misure cautelari in carcere, ma sei persone sono ricercate. Le accuse sono di aver costruito un'organizzazione criminale dedita a traffico di ...

31 persone legate al clan malavitoso Casamonica sono state arrestate a Roma - Cosenza e Reggio Calabria : 31 persone legate al clan malavitoso Casamonica sono state arrestate questa mattina dai carabinieri nelle province di Roma, Cosenza e Reggio Calabria. Altre 6 persone sono ancora ricercate dai carabinieri. Gli arresti sono stati ordinati dal gip di Roma su The post 31 persone legate al clan malavitoso Casamonica sono state arrestate a Roma, Cosenza e Reggio Calabria appeared first on Il Post.

Mafia - scacco al clan Casamonica : 37 arresti tra Roma e Reggio Calabria : Operazione dei carabinieri. A capo del gruppo Giuseppe Casamonica, uscito di recente dal carcere dopo dieci anni di detenzione

Reggio - Berna a Toninelli : 'bene visita in Calabria ma sono urgenti delle riforme' : Se il Governo ha a cuore l'economia sana del Paese non può fare a meno di lavorare per snellire gli iter e ridurre i tempi di progettazione, di affidamento e gli ormai tristemente noti 'tempi di ...

Forte terremoto al largo di Tropea alle 4.50. Scossa avvertita a Reggio Calabria e Messina : Paura alle 4.50 a Tropea e sui paesini della costa calabra affollati di turisti con centinaia di telefonate ai centralini di vigili del fuoco e forze di polizia. Un terremoto di magnitudo 4.4...

Aeronautica : volo notturno da Reggio Calabria a Roma per salvare un neonato : La scorsa notte un Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare ha effettuato un trasporto sanitario dall’aeroporto di Reggio Calabria a quello di Roma, a favore di un neonato di soli 13 giorni di vita. Il piccolo necessitava di essere trasferito d’urgenza, all’interno di apposita culla termica, presso l’Ospedale Bambino Gesù di Roma. Il trasporto del neonato e dell’equipe medica al suo seguito è stato ...

Terremoto di magnitudo 4.4 nel mare di Reggio Calabria : Una forte scossa di Terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata stamattina al largo di Reggio Calabria. Avvertita dai residenti lungo la costa.