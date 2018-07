Rai | voto online per il nuovo CDA

newsinforma

: RT @ValeryMell1: @gennseverino @jacopo_iacboni @Miti_Vigliero @CanciAbo @EugenioCardi @PoliticaPerJedi @marattin @mariellarosati Per dire.… - chiarasinc : RT @ValeryMell1: @gennseverino @jacopo_iacboni @Miti_Vigliero @CanciAbo @EugenioCardi @PoliticaPerJedi @marattin @mariellarosati Per dire.… - GiostraGiacomo : NOMINE RAI/ M5s al voto sul cda, mentre la Lega punta ai tg regionali - Il - mariellarosati : RT @ValeryMell1: @gennseverino @jacopo_iacboni @Miti_Vigliero @CanciAbo @EugenioCardi @PoliticaPerJedi @marattin @mariellarosati Per dire.… -

(Di martedì 17 luglio 2018) Rai si cambia. La parola ai cittadini che esprimeranno il loroper rinnovare La compagine del CDA. Meno produzioni esterne. Informazione divisa dall’intrattenimento. Apertura delle serie tv ai mercati internazionali. Meno potere agli agenti. Più digitale. Fazio e Vespa in bilico. La Rai deve tornare a fornire un’informazione imparziale e non distorta della realtà. Imparzialità e correttezza Per troppo tempo la RAI è stata considerata come una sorta di riserva di caccia da parte dei precedenti governi. Troppo evidenti le distanze e le differenze prodotte dalle news diffuse su internet. Un contratto talmente intelligente da non passare inosservato algoverno giallo verde deciso a fare aria nuova. Rai deve tornare ad essere un luogo di rappresentazione della diversità sociale e culturale del nostro Paese. Nuovi metodi di scelta Per la prima volta non toccherà alla ...