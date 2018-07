Rai | voto online del M5s | Beatrice Coletti e Paolo Cellini indicati per il nuovo cda

Rai : voto online per il nuovo CDA : Rai si cambia. La parola ai cittadini che esprimeranno il loro voto per rinnovare La compagine del CDA. Meno produzioni esterne. Informazione divisa dall’intrattenimento. Apertura delle serie tv ai mercati internazionali. Meno potere agli agenti. Più digitale. Fazio e Vespa in bilico. La Rai deve tornare a fornire un’informazione imparziale e non distorta della realtà. Imparzialità e correttezza Per troppo tempo la RAI è stata ...

Rai : M5S - voto online candidati Cda : Il M5S martedì 17 dalle 10 alle 19 sceglierà online "su Rousseau i suoi candidati" al Cda della Rai. Lo si legge sul blog. E' stata fatta una prima scrematura e sono stati individuati dei profili ...

Cda Rai - voto online per candidati M5S : Il MoVimento domani dalle 10 alle 19 sceglierà attraverso una votazione online su Rousseau i suoi candidati ". Lo annuncia un post del Blog delle stelle a proposito della scelta che Camera e Senato ...

Rai - M5S : voto online per scegliere i candidati al cda : Saranno scelti online i candidati del M5S al Cda della Rai: la votazione avverrà sul sistema Rousseau domani dalle 10 alle 19. Lo si legge sul blog. È stata fatta una prima scrematura e sono stati ...

Cda Rai - domani voto online M5s per i 5 candidati/ Ultime notizie “liberi dalla politica” : la cinquina di nomi : Cda Rai, domani il voto online M5s su Rousseau per i 5 candidati grillini: Ultime notizie, la nuova riforma per elezione Cda. La cinquina di nomi: "liberi dalla politica, no lottizzazione"(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 12:13:00 GMT)

M5S - domani voto online per i candidati al cda Rai : la scelta su una cinquina di nomi : Cinque i nomi fra cui scegliere e sul sito sono indicati i curriculum: Paolo Cellini , manager che insegna economia digitale alla Luiss e in passato ha lavorato per Microsoft e Walt Disney,; Beatrice ...

Cda Rai : il Movimento 5 stelle annuncia il voto su Rousseau : Il Movimento 5 stelle sceglierà domani i suoi candidati al consiglio di amministrazione della Rai attraverso una votazione online sulla piattaforma Rousseau. Ad annunciarlo è il Blog delle stelle. «...

Rai : M5S - domani voto online candidati Cda : Il M5S domani dalle 10 alle 19 sceglierà online "su Rousseau i suoi candidati" al Cda della Rai. Lo si legge sul blog. E' stata fatta una prima scrematura e sono stati individuati dei profili pronti ...

Rai : il 18 luglio voto Camera su 2 membri Cda : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – Il 18 luglio alle 11 e 30 è stata fissata la votazione sui 2 membri del Cda Rai eletti dall’aula di Montecitorio. A seguire vi saranno le votazioni su 2 componenti del consiglio della giustizia amministrative, della Corte dei Conti e della giustizia tributaria. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo della Camera. L'articolo Rai: il 18 luglio voto Camera su 2 membri Cda sembra essere il primo su ...

Senato : il 18 luglio voto per Cda Rai : 20.39 Entro le ore 18 di lunedì 9 luglio i gruppi parlamentari devono designare i propri rappresentanti per le commissioni parlamentari Rai, Copasir e Giunta elezioni e immunità. L'11 luglio si insedieranno le commissioni di Garanzia Copasir e Vigilanza Rai, mentre la votazione per l'elezione di due membri del Cda Rai si svolgerà il 18 luglio, mentre alla Camera è stata già fissata la data dell'11 luglio. Sempre in tema di Rai, l'elezione del ...

"Più soldi o più ferie" - opeRai Lamborghini al voto : Una busta paga più ricca oppure qualche ora in più di tempo libero. E' quanto dovranno scegliere i dipendenti della Lamborghini di Sant'Agata Bolognese che nei prossimi tre giorni parteciperanno al ...

Raiffeisen : rinviato voto scarico dirigenti : In occasione dell'assemblea dei delegati di Raiffeisen Svizzera, svoltasi a porte chiuse oggi a Lugano, due membri del consiglio di amministrazione...