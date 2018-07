Rai | verso intesa per il cda | un consigliere a testa a M5S | Lega Fdi e Pd Coletti e

Il Copasir al renziano GueriniGasparri verso la Vigilanza Rai Nomine - 2 poltrone agli sconfitti : Pronte due Nomine pesanti nello scacchiere politico. Il Comitato di controllo dei servizi segreti andrà al renziano Guerini, Minniti ko. Vigilanza Rai a Fi, favorito Gasparri. Nessun accordo Cdp Segui su affaritaliani.it

Tensione a Gaza - razzi verso Israele. Raid sulla Striscia - : Gli attacchi dei palestinesi ai territori israeliani hanno innescato la risposta di Tel Aviv: già tre le offensive contro postazioni di Hamas. Ieri gli scontri al confine, dove un 15enne è rimasto ...

Raimondo Todaro verso Tale e quale show 2018 : Sono partiti i provini per la prossima edizione dello spettacolo musicale del venerdì sera di Rai1 Tale e quale show e sono stati annunciati gli ingressi in giuria di Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme che andranno ad affiancarsi alla sempre eterna Loretta Goggi.Ma evidentemente il piatto forte del programma, anzi l'ossatura di questa trasmissione è il cast di concorrenti che animano con le loro imitazioni il celebre programma diretto e ...

Diretta / Campionati Italiani Ciclismo 2018 streaming video tv Rai : verso il gran finale! (oggi) : Diretta Campionati Italiani Ciclismo 2018: info streaming video e tv, orario, percorso e vincitore del titolo nazionale, oggi 30 giugno a Darfo Boario Terme.(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 15:30:00 GMT)

Team BahRain Merida - che colpi per il futuro : arrivano Rohan Dennis - Damiano Caruso e Jan Tratnik. Nibali verso il rinnovo fino al 2021 : Il Team Bahrain Merida oggi corre i Campionati Italiani per vincere e Sabato prossimo andrà al Tour de France con lo stesso obiettivo, mentre arrivano i primi colpi per la prossima stagione Il Team Bahrain Merida è sempre più una delle principali realtà del ciclismo internazionale: oggi ai Campionati Italiani è la squadra più forte che deciderà la corsa, con Nibali, Visconti, Colbrelli, Pellizotti, Gasparotto, Pozzovivo, Bonifazio, Boaro, ...

F1 - Charles Leclerc verso la Ferrari! Addio Kimi Raikkonen - annuncio nelle prossime settimane? : Charles Leclerc potrebbe essere il nuovo pilota Ferrari per il 2019. Le voci su un suo futuro rosso sono sempre più insistenti e, come riporta la Gazzetta dello Sport, l’annuncio ufficiale sembra essere nell’aria: si parla già di una comunicazione in concomitanza del GP di Germania previsto a metà luglio, oppure dovremo attendere la fine dell’estate, magari tra fine agosto e inizio settembre con i GP di Spa e Monza. Il 20enne ...

Mino Raiola deferito per espressioni denigratorie verso la FIGC : Il deferimento arriva a seguito dell'intervista a Radio24 in cui il super-agente attaccava la FIGC e Di Biagio per la mancata convocazione di Balotelli. L'articolo Mino Raiola deferito per espressioni denigratorie verso la FIGC è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Eleonora Brigliadori non chiede scusa a Nadia Toffa/ “Dalla Rai mi aspettavo un atteggiamento diverso…” : Eleonora Brigliadori, esclusa da Pechino Express, conferma le sue idee e non chiede scusa a Nadia Toffa. Sul caso interviene anche il direttore di Raidue Andrea Fabiano.(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 11:42:00 GMT)

UcRaina - Ue verso prolungamento sanzioni contro la Russia : Roma, 25 giu. , askanews, L'Alto rappresentante Ue per la Politica estera Federica Mogherini ha deplorato oggi a Lussemburgo la mancanza di progressi nell'attuazione da parte di Mosca degli accordi per fermare i combattimenti nell'Est dell'Ucraina, una ...

F1 - Raikkonen verso l'addio alla Ferrari : Il finlandese potrebbe lasciare la Rossa nel 2019, con Leclerc pronto a sostituirlo al fianco di Vettel

Calciomercato - Raiola spinge Donnarumma verso la Roma : Mino Raiola avrebbe offerto Gianluigi e Antonio Donnarumma alla Roma: trattattiva complicatissima. In questi giorni Gigio è impegnato nell'esame di maturità a Castellanza in provincia di...

In un'impasse : come l'enorme debito e il FMI spingono l'UcRaina verso il default - : Infatti gli esperti del progetto VoxUkraine e della Scuola di Economia di Kiev ritengono che siano presenti tutti i segnali di avvicinamento al default: crescita economica debole, riforme non ...