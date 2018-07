Rai | le mani M5s sul Cda Spunta la cronista amica

Cda Rai - domani voto online M5s per i 5 candidati/ Ultime notizie “liberi dalla politica” : la cinquina di nomi : Cda Rai, domani il voto online M5s su Rousseau per i 5 candidati grillini: Ultime notizie, la nuova riforma per elezione Cda. La cinquina di nomi: "liberi dalla politica, no lottizzazione"(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 12:13:00 GMT)

M5S - domani voto online per i candidati al cda Rai : la scelta su una cinquina di nomi : Cinque i nomi fra cui scegliere e sul sito sono indicati i curriculum: Paolo Cellini , manager che insegna economia digitale alla Luiss e in passato ha lavorato per Microsoft e Walt Disney,; Beatrice ...

Rai : M5S - domani voto online candidati Cda : Il M5S domani dalle 10 alle 19 sceglierà online "su Rousseau i suoi candidati" al Cda della Rai. Lo si legge sul blog. E' stata fatta una prima scrematura e sono stati individuati dei profili pronti ...

Il manifesto dei vip contro Matteo Salvini - c'è anche Fabio Fazio : la vergogna sbarca in Rai - e ora... : Non poteva mancare Fabio Fazio nella lista dei vip indignati contro Matteo Salvini che hanno aderito al manifesto-vergogna di Rolling Stone . 'Chi tace è complice', scrive la rivista diretta da ...

Televisione - da domani su Rai Uno torna SuperQuark con una novità in seconda serata : SuperQuark Musica : domani sera Piero Angela tornerà in prima serata su Rai Uno con una nuova stagione di SuperQuark composta da nove puntate. Ma la novità è un’altra: in seconda serata, dalle 23:50 di ogni mercoledì, ci sarà un documentario di approfondimento sugli strumenti Musicali, ossia SuperQuark Musica, il quale durerà invece cinque puntate. La Musica è sempre stata una grande passione per Piero Angela, il quale oltre a essere un giornalista e conduttore è ...

Kimi Raikkonen - GP Austria 2018 : “Non potevo fare molto di più - domani proveremo a sfruttare le UltraSoft al via” : Kimi Raikkonen è moderatamente soddisfatto dopo il quarto posto conquistato nelle qualifiche del Gran Premio di Austria 2018 di Formula Uno. Il finlandese ha chiuso la sua giornata a 530 millesimi di distacco dal suo connazionale Valtteri Bottas, consapevole di non avere tra le mani una vettura alla pari di una Mercedes che, invece, sembrava davvero impeccabile. “Sinceramente non ho avuto grossi problemi nel corso di queste qualifiche ...

Ora o mai più - Rai 1/ Diretta - vincitore e classifica : Canino vola - tocca a Marco Armani (Ultima puntata) : Ora o mai più, ultima puntata 29 Giugno: classifica finale e vincitore. Questa sera scopriremo chi ha vinto il programma condotto da Amadeus. Le canzoni e i duetti della serata(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 22:12:00 GMT)

Mondiali Russia 2018 – “Oggi più abile di ieri - domani più abile di oggi” - l’allenamento dei ‘samuRai’ del Giappone [GALLERY] : Da Honda ad Osako, le stelle del Giappone agli ordini di Nishino: l’allenamento dei ‘Samurai’ in vista della delicata sfida contro la Polonia che metterà in palio la qualificazione “Il samurai avanza giorno dopo giorno: oggi diventa più abile di ieri, domani più abile di oggi. L’addestramento non finisce mai“, citando uno dei precetti di Yamamoto Tsunetomo i ‘Samurai’ del Giappone si allenano agli ordini ...

Ascolti TV | Sabato 23 giugno 2018. Germania-Svezia svetta con il 32.5% - Cavalli di Battaglia 12.6%. Tiki Taka 12.2%. Ascolti settimana : Rai1 (13.9%) batte Italia1 (13.3%) e Canale 5 (12.7%) : Tiki Taka Russia Su Rai1 la replica di Cavalli di Battaglia ha conquistato 1.888.000 spettatori pari al 12.6% di share. Su Canale 5 la commedia Ti Va di Ballare? ha raccolto davanti al video 1.340.000 spettatori pari all’8% di share. Su Rai2 Fratelli di Sangue ha interessato 934.000 spettatori pari al 5.2% di share. Su Italia 1 la partita Germania-Svezia ha intrattenuto 5.690.000 spettatori con il 32.5% (pre e post partita nel complesso: ...

I "diritti umani" yankee nell'UcRaina golpista : Il deputato del partito 'Per la vita',Vadim Rabinovic ha denunciato alla Rada come proprio i 'partner europei', mentre parlano di assistenza economica, abbiano condotto l'economia ucraina 'in una ...

Kimi Raikkonen - GP Francia 2018 : “Nella Q3 ho sbagliato troppo - domani proveremo a spingere” : Deludente sesto posto per Kimi Raikkonen nelle qualifiche del Gran Premio di Francia di Formula Uno 2018 sul tracciato di Le Castellet. Il pilota finlandese chiude ad un secondo di distacco dalla pole position di Lewis Hamilton, con un finale nel quale ha commesso davvero troppi errori. Il primo tentativo della Q3 lo ha visto perdere addirittura sette decimi nell’ultimo settore, quindi è rientrato in pista con un nuovo set di gomme, ha ...

Ora o mai più - Rai 1/ Diretta e classifica - Marco Armani spiega il successo di Lisa (Terza puntata) : Ora o mai più, ecco le anticipazioni della terza puntata in onda su Rai 1 oggi, venerdì 22 giugno 2018: chi arriverà primo in classifica? Grande attesa per i duetti e i verdertti dei coach (Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 21:26:00 GMT)

Migrante ferito in Raid razzista a Napoli : 'Salvini contro gli esseri umani - difende i ricchi' - : ... Giulia Grillo zittisce Salvini: 'Polemiche strumentali, la politica non fa la scienza' 22 giugno 2018 Nessun commento Leggi Tutto » Saviano si impegna in politica? 'Costruiamo l'argine alla ...

ORA O MAI PIÙ - Rai 1/ Diretta e classifica terza puntata - video : arriverà la svolta per Marco Armani? : Ora o mai più, ecco le anticipazioni della terza puntata in onda su Rai 1 oggi, venerdì 22 giugno 2018: chi arriverà primo in classifica? Grande attesa per i duetti e i verdertti dei coach (Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 14:40:00 GMT)