Raggi | sentenza attesa a novembre

Processo nomine - per Raggi sentenza entro novembre : Roma, 16 lug. – (Adnkronos) – E’ attesa per ottobre-novembre la sentenza del Processo alla sindaca di Roma accusata di falso in merito alla nomina di Renato Marra, fratello dell’ex capo del personale del Campidoglio, Raffaele, a capo della Direzione Turismo del Campidoglio. Oggi a piazzale Clodio si è tenuta la seconda udienza, che è durata meno di un’ora, con la sindaca che era presente in aula. Piccole ...

Nomine in Campidoglio - sentenza in tempi rapidi per Virginia Raggi : Un processo in tempi record per il sindaco Raggi. Il procedimento, che inciderà sul futuro della consiliatura pentastellata, potrebbe concludersi già nell'autunno prossimo e, nel caso peggiore, in primavera. La vicenda giudiziaria che vede imputata la sindaca di Roma, accusata di falso documentale per le Nomine in Campidoglio, potrebbe chiudersi dunque in tempi rapidi.Oggi, ad apertura della prima udienza a cui non era presente la ...