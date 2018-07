Raggi | chi sbaglia paga | 16mila euro multa a incivile che gettava frigo

Virginia Raggi - processo per falso a Roma/ Ultime notizie inchiesta nomine : Sindaco in aula - sentenza autunno : Roma, inchiesta nomine: Virginia Raggi al processo per falso sulla nomina di Renato Marra, fratello di Raffaele. sentenza in autunno: le Ultime notizie live(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 13:07:00 GMT)

Lupi e orsi - guai a chi vuole tutelarli e scoRaggiare gli inquinatori : Anche le iniziative del governo che non riguardano i temi intoccabili per oltre un ventennio nel nostro singolare Paese, a pena di interdizione e/o emarginazione dai gangli del potere come il conflitto di interessi, il rigoroso mantenimento dei privilegi della casta, l’impunità per i potenti rinominata “garantismo“, riescono a suscitare reazioni e commenti tanto veementi quanto inimmaginabili. Così a finire sotto gli strali dei ...

Tredici Pietro - il figlio di Morandi - Raggiunge 1mln di views : "Senza il mio cognome chi mi cagava?" : Anche Pietro Morandi, il figlio di Gianni, è sbarcato nella musica. Lo ha fatto il mese scorso con un pezzo (davvero molto carino) dalle sonorità trap intitolato Pizza e Fichi. La canzone, lanciata con il nome d'arte Tredici Pietro, ha raggiunto il milione di visualizzazioni in così poco tempo: un successo. Il segreto? Il giovane rapper sembra non averne dubbi: "È diventata hit quando hanno uscito il nome. Se no chi mi cagava (e comunque ...

Roma - anche Diaco vittima delle buche della Raggi : "Ho rischiato la vita" : Il campo minato delle strade di Roma ha colpito ancora. "È successo al Celio con il mio scooter 50, appena uscito di casa alle 5:30 del mattino per andare in radio: c' erano due buche già segnate che ho evitato, poi però ce ne erano altre e sono caduto a destra, vicino al marciapiede. Potevo spaccarmi la testa. Per fortuna mi sono solo fatto male a una gamba". Così Pierluigi Diaco, dopo aver denunciato la cosa praticamente in diretta sul suo ...

Roma - multa a 89enne italiana che vende ricami. Meloni : "Raggi le chieda scusa" : Un"anziana signora italiana si è messa a vendere oggetti ricamati nei pressi di una fermata della metropolitana di Roma, venendo multata dagli agenti della polizia municipale capitolina.La storia viene riportata, sui social, da Giorgia Meloni, che schiuma di rabbia contro il sindaco Virginia Raggi per l"accaduto. Nella foto postata sulla pagina Facebook del capo politico di Fratelli d"Italia si vede la donna, seduta su uno sgabellino pieghevole ...

Tempesta-Corbucci (PD) : Atac - Raggi chiarisca gara deserta : Roma – “Nella giornata di ieri il Presidente del Partito Democratico Matteo Orfini aveva anticipato un sospetto, ovvero che il fallimento della gara d’appalto per acquistare i tanto sbandierati bus avrebbe portato alla trattativa privata per far fare festa a qualcuno”. “Un sospetto confermato incredibilmente dal vicepresidente grillino della commissione trasporti del Comune di Roma, che sui giornali di oggi si ...

Il tuffo alla Fantozzi? Lo fa questo ragazzo : si lancia dalla banchina - ma l’atterRaggio non è per niente morbido : Non siamo a Capri ma in Norvegia, tuttavia il tuffo di questo ragazzo ricorda incredibilmente quello del ragionier Ugo Fantozzi. Non avrà il costume ascellare ma il ragazzo in questione si lancia dal molo e atterra di schiena sulla cabina di una barca, scivola e di faccia cade sul ponte. Dopo essersi rialzato raggiunge barcollando il bordo dell’imbarcazione e facendo leva riesce a discostarla dal molo quel tanto che basta per lasciarsi ...

Una concorrente “speciale” : il coRaggio di Chiara - dal dramma a Miss Italia : Miss Italia non è ancora iniziato ma il pubblico Italiano sembra già aver trovato i suoi beniamini da sostenere nel corso della competizione dedicata alla bellezza femminile più famosa nel nostro paese. Tra questi sicuramente Chiara Bondi, 18 anni fra poche settimane, una ragazza piena di grinta e sogni nel cassetto con una storia davvero particolare alle spalle. “Vado in canoa, faccio windsurf, mi arrampico sulle pareti rocciose e ...

Maltempo - Tigullio in ginocchio per violenti temporali tra Camogli - Lavagna - PaRaggi - Chiavari - Rapallo - Portofino e Santa Margherita [FOTO e VIDEO] : 1/9 Camogli ...

Beach volley - World Tour 2018 Gstaad. Azzurri - avanti tutta! E’ derby nei sedicesimi. Chi Raggiungerà Lupo/Nicolai agli ottavi? : Il derby tanto temuto è servito nei sedicesimi di finale tra Abbiati/Andreatta e Rossi/Caminati che hanno conquistato l’accesso al secondo turno vincendo la finale per il terzo posto con la rivincita su Giginoglu/Gogtepe. Una coppia italiana, dunque, avanzerà agli ottavi di finale del Major Series di Gstaad ed è bello pensare che il sedicesimo di finale del torneo più importante della stagione a livello mondiale è la stessa sfida che ...

Chi è Chiara Bordi? L’aspirante Miss Italia con una protesi alla gamba - la 17enne simbolo di coRaggio e bellezza [GALLERY] : Chiara Bordi potrebbe essere una delle protagoniste della prossima edizione di Miss Italia, la 17enne dopo un incidente ha perso la gamba ed ora è simbolo di coraggio per chi come lei porta una protesi Lei è una 17enne con un coraggio di una leonessa. Stiamo parlando di Chiara Bordi, aspirante protagonista della prossima edizione di Miss Italia, che si è presentata alle preselezioni del concorso di bellezza con una protesi alla gamba. La ...

Juventus - Agnelli ha Raggiunto CR7 in Grecia : ora si può chiudere : Agnelli HA raggiunto CR7- Come anticipato dai colleghi di “La Repubblica“, Andrea Agnelli è volato in Grecia per raggiungere Cristiano Ronaldo nel resort extra lusso. Un incontro per sancire in maniera definitiva il passaggio dell’asso portoghese in maglia bianconera. SI ATTENDO NOTIZIE DA MADRID Andrea Agnelli è pronto a raggiungere Cristiano Ronaldo in attesa del sì […] L'articolo Juventus, Agnelli ha raggiunto CR7 in ...

Foschi : Raggi faccia tosta a dire che da ora si fa sul serio : Roma – “È davvero grottesco, oltre che patetico, che oggi il sindaco Raggi incontri il ministro Di Maio e dica che ‘si fa sul serio’ con una nuova cabina di regia per Roma. Ci vuole una gran faccia tosta a parlare di cabina di regia interministeriale per la Capitale dopo che il sindaco Raggi ha fatto saltare il precedente tavolo governativo per Roma visto che non era in grado di presentare progetti definitivi per ...

Celli : Raggi dichiara che ora si fa sul serio - fino ad oggi ha scherzato? : Roma – “La sindaca Raggi lanciando la Cabina di Regia interministeriale per lo sviluppo di Roma annuncia che ‘Questa volta si fa sul serio’. Quindi ammette che fino ad oggi ha solo scherzato?”. Lo ha dichiarato Svetlana Celli, capogruppo della Lista Civica #RomaTornaRoma in Assemblea capitolina. “A due anni dall’insediamento ed a fronte di innumerevoli occasioni perse, a partire da Olimpiadi e Patto ...