Ragazza morta per anafilassi | “Con il doppio iniettore si sarebbe potuta salvare”

Pontedera - morta Ragazza di 23 anni dopo cena in un agriturismo : Si consuma una terribile tragedia a Pontedera, in provincia di Pisa, dove una giovane ragazza di ventitré anni è morta durante una cena con il fidanzato ed alcuni amici in un agriturismo, nel caso il ...

Ragazza morta dopo una cena per choc anafilattico. Sequestrata la cucina dell'agriturismo : Pontedera , Pisa, , 17 luglio 2018 - dopo la morte di Chiara Ribechini i carabinieri della compagnia di Pontedera hanno posto sotto sequestro, su disposizione del pubblico ministero della Procura di ...

La Corte di Cassazione Federale della Germania ha stabilito che il profilo Facebook di una Ragazza morta può essere ereditato dai suoi genitori : La Corte di Cassazione Federale della Germania ha stabilito che i genitori di un’adolescente morta nel 2012, dopo essere stata investita da un treno, hanno il diritto di accedere al profilo Facebook della loro figlia, compresi i suoi messaggi privati. The post La Corte di Cassazione Federale della Germania ha stabilito che il profilo Facebook di una ragazza morta può essere ereditato dai suoi genitori appeared first on Il Post.

Sperlonga - Ragazza morta in piscina. Autopsia : è annegata | : Secondo i primi risultati degli accertamenti sul corpo della 13enne risucchiata da un bocchettone non sarebbero emersi segni di un malore. Sono 4 le persone indagate per omicidio colposo, tutta l'...

Un diploma per Martina - la Ragazza morta prima della Maturità : Martina avrà il suo diploma di maturità. Sarà il ministro dell’istruzione Marco Bussetti a consegnare il diploma alla ragazza di Latina

"Buon viaggio Martina". Il saluto di Tiziano Ferro a Martina Natale - la Ragazza morta a pochi giorni dall'esame di maturità : "Non abbiamo fatto in tempo a conoscerci. Ma ero con te e tu adesso sarai con me, per sempre. Buon viaggio Martina". Tiziano Ferro ricorda su Instagram Martina Natale, la ragazza di 19 anni morta poco prima di sostenere l'esame di maturità. Le compagne di classe hanno così deciso di sostenere l'esame di maturità al posto di Martina.Martina frequentava la VB del Liceo linguistico Manzoni della città. ragazza studiosa e ...

Schianto all'alba - auto esce di strada e si ribalta : morta una Ragazza : E' di un morto e di due feriti il bilancio di un incidente stradale accaduto stamani all'alba, verso le 6 a Sanluri, nel Cagliaritano. Per cause in corso di accertamento una Fiat 500 è uscita di strada causando...

