Radio Bruno Estate a Carpi con Benji e Fede | Lorenzo Fragola | Irama e Ghali | tutti gli

Radio Bruno Estate 2018 Mantova : scaletta e cantanti 14 luglio : Radio Bruno Estate 2018 Mantova. Continuano stasera venerdì 14 luglio 2018 gli appuntamenti con il festival itinerante organizzato come sempre dall’emittente Radiofonica emiliana. Ecco di seguito scaletta e cantanti della seconda tappa. DOVE VEDERE LA DIRETTA IN TV E STREAMING Radio Bruno Estate 2018 Mantova: scaletta e cantanti 14 luglio Anche quest’anno tornano a presentare il Radio Bruno Estate Alessia Ventura ed Enzo Ferrari. ...

Annunciati gli ospiti di Radio Bruno a Cremona il 23 luglio da Einar a Francesca Michielin e Thomas : Gli ospiti di Radio Bruno a Cremona sono finalmente ufficiali. Dopo l'inizio a Cesenatico, la kermesse estiva organizzata dall'emittente Radiofonica modenese è pronta a sbarcare in una nuova location per accogliere un'altra serie di artisti pronti ad arricchire la serata del 23 luglio prossimo. Tra i tanti attesi anche Einar, finalista dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi e ora in giro per i maggiori festival italiani per ...

Radio Bruno Estate 2018 : dove vedere la diretta tv e streaming : Radio Bruno Estate 2018 dove vedere. Come ogni anno torna una delle manifestazioni musicali itineranti più attese della stagione estiva. Alessia Ventura ed Enzo Ferrari porteranno nelle piazze italiane gli artisti più amati del momento, tra cui i giovani usciti dai talent show. Saranno cinque le tappe del Radio Bruno Estate 2018 a partire dal 6 luglio a Cesenatico per concludere come sempre in Piazza Maggiore di Bologna il 2 settembre. Come ...

Radio Bruno Estate 2018 tappe : tutte le date e città : Radio Bruno Estate 2018 tappe. Riparte anche quest’anno il festival itinerante organizzato dall’emittente Radiofonica emiliana. Ecco di seguito tutte le date e città in cui si svolgerà la manifestazione musicale. SCOPRI DOVE VEDERE LA DIRETTA IN TV E STREAMING Radio Bruno Estate 2018 tappe: tutte le date e città Il Radio Bruno Estate 2018 tornerà con la prima tappa venerdì 6 luglio a Cesenatico con uno degli appuntamenti ...

Radio Bruno Estate 2018 Cesenatico : scaletta e cantanti 6 luglio : Radio Bruno Estate 2018 Cesenatico. Torna stasera venerdì 6 luglio 2017 il festival itinerante organizzato come sempre dall’emittente Radiofonica emiliana. Ecco di seguito scaletta e cantanti della prima tappa. DOVE VEDERE LA DIRETTA IN TV E STREAMING Radio Bruno Estate 2018 Cesenatico: scaletta e cantanti 6 luglio Anche quest’anno tornano a presentare il Radio Bruno Estate Alessia Ventura ed Enzo Ferrari. Il duo ospiterà ...

Emma Marrone e The Kolors ospiti di Radio Bruno Estate a Mantova con Ermal Meta e Biondo : Sono stati annunciati i primi ospiti di Radio Bruno Estate a Mantova. Sabato 14 luglio, la tournée di Radio Bruno farà tappa a Mantova, in Piazza Sordello, per la seconda data del 2018. Emma Marrone sarà in piazza per cantare con i fan. Ci sarà anche il gruppo dei The Kolors, in Radio con Come le onde dal 6 luglio, il nuovo singolo in featuring con J-Ax. Sul palco di Piazza Sordello per Radio Bruno Estate a Mantova è atteso anche Alessio ...

Radio Bruno Estate a Cesenatico con Anna Tatangelo - Bernabei - Gabry Ponte : tutti gli ospiti : Sono stati annunciati gli ospiti di Radio Bruno Estate a Cesenatico, prima tappa della nuova edizione della tournée estiva di Radio Bruno. In Piazza Costa a Cesenatico, dalle ore 20.00 si esibiranno alcuni artisti italiani ed internazionali per presentare i rispettivi singoli in Radio. Ci saranno Dolcenera e Anna Tatangelo ma anche Sergio Sylvestre e Fred De Palma. Tra gli ospiti della prima tappa di Radio Bruno Estate anche Alessio Bernabei ...

Daniele Barsotti presenta a Radio Bruno il suo nuovo singolo 'Niente' : Il Cantautore versiliese Daniele Barsotti presenta in esclusiva ai nostri microfoni il suo nuovo singolo "Niente". Dopo "Dimenticherò" e "Chiara", terza avventura per Barsotti che ci racconta in ...