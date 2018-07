Raccolta del polline | trappole

Piglio Raccolta straordinaria del sangue per l'ospedale Bambino Gesù : ... creando nei giovani una coscienza trasfusionale per sopperire alla sempre maggiore richiesta di questa linfa vitale , conseguente al progresso della scienza medica e della tecnica che ha consentito ...

Operazione 'Feudalitas' - turbata libertà del procedimento di scelta del contraente per affidamento servizio Raccolta rifiuti : I Finanzieri della Compagnia di Rossano , CS, , coordinati da questa Procura della Repubblica, nel corso dell'odierna mattinata hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal ...

Raccolta fondi per donare soldi a Kylie Jenner : «Così potrà essere la più ricca del mondo». Ora ha 900 milioni di dollari : Kylie Jenner è sulla buona strada per superare Mark Zuckerberg come più giovane "miliardario che si è fatto da solo". La rivista Forbes ha dato la...

Crisi nella Raccolta della spazzatura Rifiuti anche alla fermata del bus : TORRE DEL GRECO - Rifiuti sotto la pensilina per l'attesa del bus. Accade in Litoranea a Torre del Greco, città alle prese con una nuova Crisi della raccolta della spazzatura: alla fermata del ...

Investita dal camion della Raccolta rifiuti in retromarcia - donna muore davanti al marito : La pensionata Investita dal tir che era in manovra davanti agli occhi del marito che la precedeva di pochi metri. La donna era appena uscita da una lavanderia e stava attraversando la strada.Continua a leggere

Rifiuti Roma - il piano del Campidoglio : “fabbrica di materiali” per raddoppiare la quota di Raccolta differenziata : Fabbriche di materiali al posto degli impianti tmb di Salario e Rocca Cencia. Roma è a un bivio, la città è ancora una volta sull’orlo di un’emergenza Rifiuti derivante (anche) dagli ultimatum che il sistema nazionale di smaltimento sta lanciando alla Capitale, da cinque anni ormai non autosufficiente. Fra gare Ama che vanno continuamente deserte, scioperi proclamati dai sindacati e pressioni sempre più forti in arrivo dalla Regione Lazio per ...

Mazara del Vallo Raccolta DIFFERENZIATA ZONA 3 : Da Mercoledì 11 Luglio al via il servizio Porta a Porta. Inizio distribuzione Kit ZONE 4 e 5 Da mercoledì 11 luglio prenderà il via il servizio di RACCOLTA DIFFERENZIATA Porta a Porta per la ZONA 3, ...

Milano. Raccolta contributi a favore delle persone svantaggiate : La società civile milanese raccoglie l’invito dell’Amministrazione a contribuire allo sviluppo di Milano diventando mecenate cittadino e soggetto propulsore di

Birra - al via la Raccolta dell'orzo Dormish : Roma, 4 lug. , askanews, Più di 400 ettari coltivati, oltre 80 tonnellate di seme e un raccolto che raggiungerà circa 1.500 tonnellate di orzo distico da Birra, rigorosamente 100% friulano. Sono i ...

Cinghiali : “In provincia di Frosinone danni incalcolabili sulla Raccolta del grano” : “Le istituzioni persistono nel trascurare il fenomeno dei danni da fauna selvatica mentre i Cinghiali si moltiplicano e continuano la loro opera di devastazione sull’intero territorio della provincia di Frosinone”. È questo l’allarme lanciato, riferisce una nota, dalla Copagri Frosinone-Latina, “raccogliendo le numerose segnalazioni che giornalmente pervengono negli uffici dell’Ente da parte di coltivatori ...

CoReVe : nel 2017 boom della Raccolta differenziata del vetro : Milano, 27 giu. , askanews, Il 2017 è stato caratterizzato da ottimi risultati per quanto riguarda la raccolta differenziata e il riciclo degli imballaggi in vetro nel nostro Paese, la raccolta ...

CoReVe : nel 2017 boom della Raccolta differenziata del vetro - anche al Sud ottimi risultati : Il 2017 è stato caratterizzato da ottimi risultati per quanto riguarda la raccolta differenziata e il riciclo degli imballaggi in vetro. A conferma della crescente attenzione degli italiani alle tematiche ambientali e al riciclo del vetro – materiale riutilizzabile infinite volte – e dell’efficacia delle campagne di sensibilizzazione condotte negli ultimi anni, arrivano i dati ufficiali di CoReVe – Consorzio Recupero vetro, secondo i quali la ...