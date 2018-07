Questo governo lascia praterie immense per l' opposizione Se solo ce ne fosse una

[L'intervista] "Salvini semina odio e violenza. Ma i Cinque Stelle non sono come lui. E Questo governo è colpa del Pd" : Credo che dobbiamo riprendere a fare politica con passione e intelligenza». Tagli dei vitalizi. Adesso si annunciano i tagli alle pensioni d'oro mentre la gravidanza del decreto Dignità dovrebbe ...

Legittima difesa : Bernini - anche su Questo Fi detta agenda al governo : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “Nel vuoto totale di proposte di una maggioranza che chiacchiera, litiga e promette, Forza Italia fa politica e detta l’agenda di governo. Prima sui voucher e oggi sulla Legittima difesa. Il ministro Bonafede, a poche ore dalla nostra conferenza stampa, è costretto a correre ai ripari ponendo la riforma del diritto alla difesa personale come una priorità. questo conferma che l’opposizione ...

Antonio Tajani : 'Questo governo Lega-M5s non durerà' : Non ha una politica economica, non ha un progetto coerente per il Paese, non ha visione', 'dovrebbero tornare a pensare a come dar vita a un governo di centrodestra, perché gli elettori che hanno ...

SAVONA E IL CIGNO NERO : "PRONTI A USCITA EURO"/ Di Maio replica : "Il Governo non sta pensando a Questo" : Paolo SAVONA e il "CIGNO NERO": l'enigma del Ministro per gli Affari Ue, "Italia? Altri potrebbero decidere per noi l'USCITA dall'Euro". Il piano B, l'immagine di Taleb e le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 09:52:00 GMT)

Per criticare Questo governo falso userò sempre la politica vera : La politica dell'esecutivo è un fake. E il fake produce fake. È la falsità genera le condizioni di una strisciante guerra civile. Il commento di Giuliano Ferrara

'Sul lavoro Questo governo guarda a sinistra - e dobbiamo sostenerlo' - dice Fassina : Roma. "C'era, ai tempi delle Frattocchie, l'analisi differenziata dell'avversario". Ed è a quell'insegnamento che Stefano Fassina, deputato di LeU, classe '66, che la vecchia scuola del Pd ha fatto in ...

“Sul lavoro Questo governo guarda a sinistra - e dobbiamo sostenerlo” - dice Fassina : Roma. “C’era, ai tempi delle Frattocchie, l’analisi differenziata dell’avversario”. Ed è a quell’insegnamento che Stefano Fassina, deputato di LeU, classe ’66, che la vecchia scuola del Pd ha fatto in tempo a frequentare prima della chiusura nel 1993, si rifà quando gli si chiede un giudizio sul gov

Migranti - Fratoianni vs Borgonovo : “Questo governo fa interesse nazionale sulla pelle delle persone. Mi fa schifo” : Bagarre a L’Aria che Tira Estate (La7) sul vertice Ue e sulla politica migratoria del governo Conte, sostenuto da M5s e Lega. Il vicedirettore de La Verità, Francesco Borgonovo, applaude l’operato del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, rendendosi protagonista di un fitto battibecco con il deputato Pd, Andrea Romano: “Finalmente c’è qualcuno che ha fatto la voce grossa in Europa. Io sono entusiasta di avere un ...

Governo - Bonafede a colazione da Grillo : “Parlato di Questo primo mese - era molto contento” : “Abbiamo fatto colazione insieme perché alloggio qui. Abbiamo parlato di questi primi passi del Governo, ci siamo scambiati osservazioni e Grillo era molto contento. Malumori nei gruppi? Non ne ho notizia. Vertice Europeo non ne abbiamo parlato”. Così il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede all’uscita dell’Hotel Forum dove alloggia oggi anche Grillo. L'articolo Governo, Bonafede a colazione da Grillo: “Parlato ...

Salvini : lotta a mafie una priorità di Questo governo : Salvini: agire coi fatti Roma – Di seguito le parole di Matteo Salvini, ministro dell’Interno. “Il governo ha nella lotta alle mafie una delle sue priorità”. Un modo “per dimostrare che lo Stato è meglio della mafia. Fin dai primi giorni è stata dedicata attenzione a questo argomento, giorno e notte. Occorre agire coi fatti. questo sarà il governo dell’antimafia dei fatti, non delle ...

Di Maio : sburocratizzazione al centro azione di Questo governo : Roma – Di seguito le parole di Luigi Di Maio, ministro dello Sviluppo Economico e del lavoro. “La modalità che applicheremo ancora è quello della sburocratizzazione, della ricognizione di tutto ciò che non serve. La sburocratizzazione sia al centro dell’azione di questo governo, che non deve fare tanti provvedimenti di legge, ma il giusto. E dall’altra parte abolire quegli strumenti che hanno vessato le imprese, ...

Questo non è ancora il governo più di destra della storia repubblicana. Nonostante Salvini. : La natura reazionaria del governo di Tambroni non era dovuta alla sua personale prospettiva politica , era un democristiano moderato, , ma alla radicalizzazione che l'esecutivo rifletteva. L'...

Riccardo Scamarcio : «Ho votato per Questo governo - Matteo Salvini non è razzista» : In queste settimane Matteo Salvini ha diviso l'opinione pubblica per il modo in cui ha gestito la questione immigrazione. Dallo star system Riccardo Scamarcio spezza una lancia in suo favore e svela di aver votato uno tra Movimento Cinque Stelle e Lega, entrambi al governo. --Tra gli attori più popolari del momento, interprete nell'ultimo film di Paolo Sorrentino, Scamarcio è stato intervistato a "Un Giorno da Pecora", su Rai Radio1, e ha ...

Riccardo Scamarcio : "Salvini non è razzista. Questo governo ingloba il pensiero nazionalista - nel senso più nobile nel termine" : "Non sono assolutamente d'accordo con chi semplifica dicendo che Salvini sia razzista". Riccardo Scamarcio, ospite a Un Giorno da Pecora ha espresso il suo giudizio sull'operato del nuovo governo M5S-Lega. L'attore ha ammesso di aver votato per uno dei due partiti, senza voler specificare quale, ma alla domanda "Meglio la Flat Tax o il reddito di cittadinanza?", ha espresso la sua preferenza per la prima."L'Aquarius? Non è che non ...