Quattro ristoranti | duro attacco al programma | ' Si recita un copione già scritto'

Blastingnews

: Quattro Ristoranti, il proprietario di un ristorante di Padova contro il programma di Alessandro Borghese: 'Tutto r… - ANNAQuercia : Quattro Ristoranti, il proprietario di un ristorante di Padova contro il programma di Alessandro Borghese: 'Tutto r… - AlessioRossi78 : RT @rosatoeu: Quattro Ristoranti, il video del ristoratore di Padova stroncato in tv: «Io massacrato di critiche». -

(Di martedì 17 luglio 2018) La trasmissionedi Alessandro Borghese, in onda su Sky Uno in prime time, finisce al centro delle polemiche dopo la denuncia fatta al Mattino di Padova da parte di un ristoratore che ha partecipato alla puntata dello scorso 12 luglio. Il titolare della Gourmetteria ha usato parole molto dure ed è arrivato a mettere in dubbio l'attendibilità del cooking show di Sky affermando che in realtà sarebbe tuttoe pilotato dalla produzione. Gravi accuse controdi Alessandro Borghese Il ristoratore che ha puntato il dito contro la trasmissionedi Alessandro Borghese si chiama Daniele Bovolato ed è titolare della Gourmetteria di Padova. Nel corso della puntata trasmessa la scorsa settimana in tv Bovolato si è piazzato all'ultimo posto in classifica. Dopo la trasmissione il ristoratore ha manifestato il proprio malumore sostenendo che ...