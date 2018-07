Quantico 3×13 | il finale di stagione con morti

ilnotiziangolo

(Di martedì 17 luglio 2018)3×13 trama e promo – Ildidella serie Tv della ABC andrà in onda venerdì, 3 agosto 2018. “Who are you” vedrà la squadra faccia a faccia con Devlin, con conseguenze disastrose. La trama di3×13 ci svela inoltre che Alex prenderà una decisione importante per la sua vita.3×13 trama e anticipazioni In occasione dell’ultimo episodio della terza, la task force dovrà aumentare gli sforzi per la personale caccia all’uomo. Gli agenti si troveranno ancora una volta in Irlanda, ma la situazione precipiterà del tutto. Tragedie in arrivo a causa dello scontro atteso fra il gruppo e Conor Devlin, che riuscirà ancora una volta a mettere in atto il suo diabolico piano. Non tutti infatti ne usciranno vivi, ma per saperne di più dovremo attendere per lo meno il trailer della puntata. Possiamo solo ...