Quando la caccia era una lotta alla pari tra l' uomo e gli dèi

(Di martedì 17 luglio 2018) Il libro per l'estate. Eccolo. Non è la bordata di un dandy sfregiato dcalura: d'estate si vendono i "gialli", i libri del Papa in attesa di conversioni meridiane e i romanzetti sociologici e patetici degli scrittori nostrani, sociopatici. Roba da ronfare sotto l'ombrellone. Qui, invece, c'è tutto l'eccitabile, narrativamente parlando. Spazi incontaminati, come si dice,, sangue, spiriti, fughe nell'oltretomba, mito, pietà e violenza. Qualcosa che sta tra il bagliore omerico e l'epopea cavalleresca. Credete. Se fate un piccolo sforzo di prospettiva romanzesca (ma chi ci crede a uno che ti racconta l'ennesima storia senza avere nulla da dirti, da darti?) I riti didei popoli siberiani (Adelphi, pagg. 230, euro 30; con un saggio di Claudio Rugafiori) è il libro adatto per non soccomberenoia vacanziera. Il tomo, evviva, non è il solito romanzo, ma lo studio più ...