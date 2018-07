Punto attuale sullo Xiaomi Mi Max 3 | in presentazione il 19 luglio

optimaitalia

: Punto attuale sullo #XiaomiMiMax3, in presentazione il 19 luglio - OptiMagazine : Punto attuale sullo #XiaomiMiMax3, in presentazione il 19 luglio - el_marrano : -Che figata alzarsi bene la mattina! Non vedo l’ora di incanalare questa energia positiva e fare qualcosa di buono… - etto1195 : RT @daniel_speranza: Alle ore 14:00 in esclusiva su @themilanclub il punto di vista di @AndreaBricchi77 sull’attuale situazione dell’@acmil… -

(Di martedì 17 luglio 2018) Il 19sarà il giorno diMi Max 3, un dispositivo su cui il produttore cinese sembra abbia intenzione di investire un bel po'. Il terminale monterà un ampio display LCD in formato 18:9 con diagonale da 6.9 pollici, sprovvisto di notch (per la gioia dei più), ma contornato da cornici (superiore ed inferiore) piuttosto spesse (qualcosa andava pur sacrificato), che potrebbero rendere poco piacevole la gestione dello smartphone. Posteriormente, nulla di nuovo: lettore di impronte digitali di forma circolare collocato al centro, e sistema di fotocamera doppia (12+5MP), che trova posto nell'angolo in alto a sinistra, secondo un orientamento verticale. Frontalmente la fotocamera, singola, è contraddistinta da un sensore da 8MP.Scendendo più nel dettaglio delle specifiche tecniche nude e crude, loMi Max 3 potrebbe ospitare il processore Snapdragon 636, con 3GB di RAM e ...