Pronti ad affrontare i Grandi Antichi? Call of Cthulhu potrebbe avere una data di uscita : Call of Cthulhu segue le vicende di Edward Pierce, un investigatore privato assunto per far luce sul massacro della benestante famiglia Hawkins. Ovviamente il nostro eroe non tarderà a scoprire che sono all'opera forza maligne e occulte, in attesa dell'arrivo di Cthulhu in tutta la sua gloria distruttiva. Lo stesso Pierce dovrà mettere in gioco la propria sanità mentale per cercare di scoprire i segreti di una vicenda piena di riferimenti ...