Pronostico Flamengo vs Sao Paulo | Brazil Serie A 19-7-2018 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di martedì 17 luglio 2018)A, 13^ giornata,di-Sao, giovedì 19 luglio. Al Maracana va in scena un classico del calcio brasiliano.–Sao, giovedì 19 luglio. Il big match della tredicesima giornata del campionato brasiliano è in programma al Estádio Maracana di Rio de Janeiro tra la capolista e la terza. Come arrivanoe Sao? Ilè primo a quota 27 e reduce dal pareggio per 1-1 in casa del Palmeiras. Un pari arrivato dopo cinque vittorie consecutive per i Rubro-Negro che hanno 4 punti di vantaggio sulla coppia formata da Atlético Mineiro e San Paolo. Sotto la guida del tecnico Mauricio Barbieri il club sembra aver ritrovato serenità, dopo i continui cambi in panchina. In difesa poi, sono quasi impenetrabili: nelle ultime 7 partite hanno mantenuto la propria porta inviolata in sei occasioni. Gustavo Cuellar, Jonas e ...