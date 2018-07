Pronostico e analisi di Zeljeznicar-Narva | Playoff Europa League | Mercoledì 18 Luglio

Pronostico Norrkoping vs Hacken - Sweden Allsvenskan 15-7-2018 e Analisi : Sweden Allsvenskan, 13^ giornata, Analisi e Pronostico di Norrkoping-Hacken, domenica 15 luglio 2018. Ospiti in lotta per il titolo. Norrkoping–Hacken, domenica 15 luglio. Una delle sfide più attese della tredicesima giornata di Allsvenskan è il duello in programma al Ostgotaporten di Norrkoping. Come arrivano Norrkoping e Hacken? Il Norrkoping è terzo, a -3 dalla capolista AIK Stockholm e non perde da 6 turni dove ha totalizzato ...

Pronostico GIF Sundsvall vs AIK Stockholm - Sweden Allsvenskan 15-7-2018 e Analisi : Sweden Allsvenskan, 13^ giornata, Analisi e Pronostico di GIF Sundsvall-AIK Stockholm, domenica 15 luglio 2018. Gli ospiti vogliono mantenere la vetta della classifica. GIF Sundsvall–AIK Stockholm, domenica 15 luglio. Una delle sfide più attese della tredicesima giornata di Allsvenskan è il duello in programma al Norrporten Arena di Sundsvall. Come arrivano GIF Sundsvall e AIK Stockholm? Il Sundsvall è reduce dalla sconfitta subita ...

Pronostico Sonderjyske vs AAB Aalborg - Denmark Superliga 13-7-2018 e Analisi : Denmark Superliga, 1^ giornata, Analisi e Pronostico di Sonderjyske-AAB Aalborg, venerdì 13 luglio 2018. I padroni di casa hanno iniziato bene la stagione della riscossa. Sonderjyske–AAB Aalborg, venerdì 13 luglio. La Denmark Superliga 2018-2019 inizia con un bel duello in programma allo Sydbank Park di Haderslev. Come arrivano Sonderjyske e AAB Aalborg? I padroni di casa del Sonderjyske hanno ben impressionato nelle partite ...

Pronostico Bohemians vs Sligo Rovers - Ireland Premier Division 13-7-2018 e Analisi : Ireland Premier Division, 25^ giornata, Analisi e Pronostico di Bohemians-Sligo Rovers, venerdì 13 luglio 2018. Match decisivo per la zona play-out. Bohemians–Sligo Rovers, venerdì 13 luglio. Cercate due formazioni in condizioni pessime di classifica e con stati d’animo opposti? Le trovate venerdì sera al Dalymount Park di Dublino. Come arrivano Bohemians e Sligo Rovers? Il Bohemians è in ripresa dopo aver conquistato quattro ...

Pronostico FC Lahti vs FH Hafnarfjordur - Europa League 12-7-2018 e Analisi : Europa League, primo turno di qualificazione, Analisi e Pronostico di FC Lahti-FH Hafnarfjordur, giovedì 12 luglio 2018. Match incerto al Lahden Stadion. FC Lahti–FH Hafnarfjordur, giovedì 12 luglio. Uno dei match più interessanti di questo primo turno di Europa League è sicuramente quello tra le quarte classificate di Finlandia e Islanda. Come arrivano Lahti e Hafnarfjordur? Il Lathi è attualmente sesto in Veikkausliiga a -13 dal ...

Pronostico FCI Levadia vs Dundalk - Europa League 12-7-2018 e Analisi : Europa League, primo turno di qualificazione, Analisi e Pronostico di FCI Levadia-Dundalk, giovedì 12 luglio 2018. La capolista del campionato irlandese sbancherà in Estonia? FCI Levadia–Dundalk, giovedì 12 luglio. Uno dei match più interessanti di questo primo turno di Europa League è sicuramente quello tra i vice campioni di Estonia e la seconda classificata d’Irlanda. Come arrivano FCI Levadia e Dundalk? Il Levadia, nella ...

Pronostico Derry City vs Dinamo Minsk - Europa League 12-7-2018 e Analisi : Europa League, primo turno di qualificazione, Analisi e Pronostico di Derry City-Dinamo Minsk, giovedì 12 luglio 2018. I bielorussi sono i favoriti. Derry City–Dinamo Minsk, giovedì 12 luglio. Uno dei match più interessanti di questo primo turno di Europa League è sicuramente quello tra i quarti classificati in Irlanda e i vice campioni della Bielorussia. Come arrivano Derry City e Dinamo Minsk? Il Derry City non vince da quattro ...

Pronostico FC Astana vs Sutjeska - Champions League 11-7-2018 e Analisi : Champions League, primo turno di qualificazione, Analisi e Pronostico di FC Astana-Sutjeska, mercoledì 11 luglio 2018. Kazaki favoriti e con più esperienza a livello europeo. FC Astana–Sutjeska, mercoledì 11 luglio. Uno dei match più interessanti di questo primo turno di Champions League è sicuramente quello tra i campioni del Kazakistan e quelli del Montenegro. Come arrivano FC Astana e Sutjeska? L’Astana ha già raggiunto la ...

Pronostico Spartaks Jurmala vs Red Star Belgrade - Champions League 11-7-2018 e Analisi : Champions League, primo turno di qualificazione, Analisi e Pronostico di Spartaks Jurmala-Red Star Belgrade, mercoledì 11 luglio 2018. Serbi favoriti sulla carta. Spartaks Jurmala–Red Star Belgrade, mercoledì 11 luglio. Uno dei match più interessanti di questo primo turno di Champions League è sicuramente quello tra i campioni di Lettonia e quelli di Serbia, Campioni d’Europa nel 1991. Come arrivano Spartaks Jurmala e Red Star ...

Pronostico FK Suduva vs APOEL Nicosia - Champions League 11-7-2018 e Analisi : Champions League, primo turno di qualificazione, Analisi e Pronostico di FK Suduva-APOEL Nicosia, mercoledì 11 luglio 2018. I ciprioti sono i favoriti. FK Suduva–APOEL Nicosia, mercoledì 11 luglio. Uno dei match più interessanti di questo primo turno di Champions League è sicuramente quello tra i campioni di Lituania e quelli di Cipro. Come arrivano FK Suduva e APOEL Nicosia? L’FK Suduva, nella scorsa stagione, ha passato tre ...

Pronostico Olimpija Ljubljana vs Qarabag FK - Champions League 11-7-2018 e Analisi : Champions League, primo turno di qualificazione, Analisi e Pronostico di Olimpija Ljubljana-Qarabag, mercoledì 11 luglio 2018. Ospiti con maggiore esperienza europea. Olimpija Ljubljana–Qarabag, mercoledì 11 luglio. Uno dei match più interessanti di questo primo turno di Champions League è sicuramente quello che metterà di fronte i campioni di Slovenia a quelli dell’Azerbaijan. Come arrivano Olimpija Ljubljana e ...

Pronostico Valur Reykjavik vs Rosenborg - Champions League 11-7-2018 e Analisi : Champions League, primo turno di qualificazione, Analisi e Pronostico di Valur-Rosenborg, mercoledì 11 luglio 2018. Norvegesi favoriti per il passaggio del turno. Valur–Rosenborg, mercoledì 11 luglio. Derby nordico tra i campioni d’Islanda e quelli di Norvegia nel primo turno di Champions League. Come arrivano Valur e Rosenborg? Il Valur non disputa una partita di Champions League dal 2008, quando venne eliminato dai bielorussi ...

Pronostico Shkendija 79 vs The New Saints - Champions League 10-7-2018 e Analisi : Champions League, primo turno di qualificazione, Analisi e Pronostico di Shkendija-The New Saints, martedì 10 luglio 2018. Macedoni favoriti per il passaggio del turno. Shkendija–The New Saints, martedì 10 luglio. Alla Telekom Arena di Skopje si affrontano i campioni di Macedonia e di Galles. Come arrivano Shkendija e The New Saints? Lo Shkendija, nelle ultime due stagioni, ha raggiunto i play-off di Europa League ed ha vinto il ...

Pronostico Cork City vs Legia Warszawa - Champions League 10-7-2018 e Analisi : Champions League, primo turno di qualificazione, Analisi e Pronostico di Cork City-Legia Warszawa, martedì 10 luglio 2018. Polacchi più esperti a livello europeo. Cork City–Legia Warszawa, martedì 10 luglio. Sfida tra i campioni d’Irlanda che non giocano un turno preliminare di Champions League dalla stagione 2006-2007 e quelli di Polonia. Come arrivano Cork City e Legia Warszawa? Il Cork City è attualmente secondo in Premier ...