Prodotti Dop italiani a rischio | Onu vuole dichiararli pericolosi

Listeria - il decalogo per evitare di contrarre il batterio dopo i casi di Prodotti ritirati : In Ungheria dal 2015 un focolaio di Listeria è la causa di 47 casi registrati, di cui 9 hanno portato ad altrettanti decessi in cinque paesi europei, Austria, Danimarca, Finlandia, Svezia e Regno Unito. E in queste ultime settimane si allargano i ritiri di prodotti alimentari surgelati, a seguito del possibile rischio di contaminazione. Un allarme che si è esteso anche in Australia e Nuova Zelanda, dove sono stati richiamati nove prodotti, un ...

Madrid - muore a 30 anni dopo aver pulito la cucina intossicata dai Prodotti per la casa : Patita per le pulizie domestiche, voleva igienizzare al massimo la sua cucina e farla brillare. E invece, ad appena 30 anni, [VIDEO] una donna spagnola è morta probabilmente per effetto delle esalazioni dei prodotti per la casa contenenti ammoniaca, forse mescolati alla candeggina. Lunedì pomeriggio, dopo circa due ore di intense pulizie, la donna ha chiamato i soccorsi lamentando un malore, ma ogni tentativo di soccorrerla è stato inutile. Ha ...

Morta a 30 anni dopo aver pulito casa : intossicata dai Prodotti per la cucina : Malata per il pulito muore poco dopo aver messo a lucido la cucina. Una donna di 30 anni di Madrid, ha chiamato i soccorsi dicendo di non sentirsi bene dopo aver pulito con diversi prodotti la...

Donna di 30 anni muore dopo aver pulito la cucina con Prodotti contenenti ammoniaca : Una Donna spagnola di 30 anni è morta a causa di una probabile intossicazione dopo aver pulito per due ore la sua cucina con prodotti contenenti ammoniaca. Il fatto è accaduto a Madrid: la Donna ha chiamato il numero per le emergenze alle 3 del pomeriggio dicendo di sentirsi svenire. Quando i vigili del fuoco sono arrivati a casa sua, però, nessuno ha aperto la porta: la giovane giaceva per terra, preda di un arresto ...

I Prodotti per coccolare la tua pelle dopo lo sport : Exuviance - Probiotic Lysate Essence : Questa lozione leggera e dal profumo floreale è un vero toccasana per la tua pelle dopo lo sport, infatti ripristina l'equilibrio della microflora cutanea grazie a una miscela Probiotica combinata con PHA e acido ialuronico. Ti basterà applicarne 5/6 gocce sul viso pulito

Trattato Ue-Canada - il ministro Centinaio : “Chiederemo a Parlamento di non ratificarlo - poche tutele per Prodotti Dop e Igp” : No alla ratifica in Italia del Ceta, il Trattato commerciale Ue-Canada approvato dal Parlamento europeo lo scorso anno. Lo stop arriva dal ministro dell’Agricoltura e del Turismo Gian Marco Centinaio, che intervistato da La Stampa annuncia: “Chiederemo al Parlamento di non ratificare quel Trattato e gli altri simili, del resto è tutto previsto nel contratto di governo”. Il Ceta “tutela solo una piccola parte dei nostri prodotti ...