Procura Figc chiede 2 punti di penalizzazione per il Parma | a rischio la Serie A 

Sms sospetti - il Parma rischia la A | Procura Figc : -2 punti | Il Palermo spera : La Procura della Figc, per il caso dei messaggi whatsapp sospetti inviati da Emanuele Calaiò prima di Spezia-Parma ad alcuni giocatori avversari, ha chiesto 2 punti di penalizzazione per il club ducale e o in subordine -6 punti da scontare nel prossimo campionato: nel primo caso sarebbe addio alla Serie A. Mano pesantissima nei confronti dell'attaccante, per il quale sono stati chiesti 4 anni di squalifica per tentato illecito.

Serie A : Procura Figc chiede -2 punti al Parma - a rischio la A : TORINO - Due punti di penalizzazione al Parma , da scontare per il campionato passato e con l'effetto dunque di annullare la promozione in Serie A : è questa la richiesta avanzata dalla Procura della ...

Inchiesta Parma - le richieste della Procura Figc : due punti di penalizzazione al club. Quattro anni a Calaiò : La Procura federale della Figc ha chiesto una penalizzazione di 2 punti per il Parma, da applicare all'ultimo campionato di serie B , nell'ambito del procedimento davanti al Tribunale federale ...

Per il Parma serie A a rischio : la Procura della Figc chiede 2 punti di penalità : In subordine il Procuratore ha chiesto 6 punti di penalizzazione nel prossimo campionato. Emiliani giudicati per presunto illecito perpetrato dal suo bomber Calaiò in occasione del match Spezia-Parma della scorsa serie B

Procura Figc - deferite Perugia-Atalanta : La Procura federale della Federcalcio ha deferito al tribunale federale nazionale sezione disciplinare i vertici di Perugia e Atalanta. Il procedimento è legato ai contratti di cessione dei calciatori ...

Inchiesta antimafia - la Procura della Figc deferisce Paolo Cannavaro - Pepe Reina e Aronica : “Rapporti con camorristi” : Pepe Reina, Paolo Cannavaro e Salvatore Aronica andranno a processo sportivo per i presunti favori concessi a personaggi legati al clan camorristico Lo Russo e per le “inopportune e assidue frequentazioni” con i titolari dell’agenzia di scommesse Eurobet di piazza Mercato a Napoli. Di chi si tratta? Secondo gli inquirenti, dei fratelli Esposito, noti imprenditori partenopei arrestati per intestazione fittizia di beni a inizio ...

Napoli - Sassuolo e Palermo deferite dalla Procura Figc : ecco il motivo ed i calciatori coinvolti : Deferimento della Procura Figc per Pepe Reina, Paolo Cannavaro e Salvatore Aronica e per le società Napoli, Sassuolo e Palermo in seguito a una indagine della Dda di Napoli. Il Procuratore federale ed il Procuratore federale aggiunto, esaminati gli atti dell’indagine compiuta dalla DDA di Napoli ed espletata la complessa attività istruttoria in sede disciplinare, hanno deferito al tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, Paolo ...