Processo Spada - 'così il clan si è preso Ostia' : La presa di Ostia la racconta in aula il capitano Gianluca Ceccagnoli, del nucleo investigativo di Ostia. Davanti alla terza corte d'Assise parte da lontano, per spiegare come sia nata l'indagine che ...

Processo Spada : fu mafia - condanna 6 anni : 18.00 Sei anni. E' la condanna inflitta a Roberto Spada, autore dell'aggressione ai danni del giornalista Rai, Daniele Piervincenzi, del cameraman Anselmi,il 7 novembre ad Ostia. I giudici hanno riconosciuto l'aggravante mafiosa. condannato a sei anni anche Ruben Nelson Alvez del Puerto, guardaspalle di Spada che aveva partecipato al pestaggio.Il pm aveva chiesto 8 anni e 9 mesi Spada, a domande insistenti, reagì con una testata che ruppe il ...

Mafia - maxiProcesso Spada : le vittime disertano l'aula bunker : Mafia, maxiprocesso Spada: le vittime disertano l'aula bunker Chi ha subito vessazioni da parte del clan di Ostia ha scelto di non volersi costituire parte offesa. La decisione è stata presa nella prima udienza davanti alla III corte d'Assise chiamata a giudicare 24 persone. I pm: clima di ...

Processo clan Spada - Comune e Regione parti civili ma nessuna delle 15 parti offese si costituisce : “Permangono gravi problemi di sicurezza legati a un contesto criminale mai placato“. È l’amara constatazione del pm Ilaria Calò, titolare dell’indagine insieme a Mario Palazzi, dell’accusa contro il clan Spada dopo gli arresti del 25 gennaio 2018 e il giudizio immediato. nessuna delle 15 persone offese né loro familiari si sono costituite parte civile nel Processo contro il clan del litorale romano che si è aperto oggi ...

Domani al via maxiProcesso a clan Spada : ANSA, - ROMA, 05 GIU - E' fissata per Domani la prima udienza del maxiprocesso a carico di 27 appartenenti al clan Spada di Ostia. Il processo si svolge davanti alla terza corte d'Assise, nell'aula ...

Al via il Processo agli Spada. Per l'accusa è 'mafia autoctona' : A poco più di quattro mesi dall' operazione 'Eclissi' , realizzata da polizia e carabinieri e coordinata dalla Dda di Roma contro la mafia di Ostia , prende il via il processo nell'aula bunker di ...