Primo abbraccio alla squadra e ad Allegri Paratici rivela | L' idea? Dopo la

ilgiornale

: Il primo abbraccio dei tifosi della @juventusfc a @Cristiano #Ronaldo, che sta per iniziare le visite mediche con i… - UEFAcom_it : Il primo abbraccio dei tifosi della @juventusfc a @Cristiano #Ronaldo, che sta per iniziare le visite mediche con i… - forumJuventus : Il primo abbraccio tra capitan @Chiellini e CR7 #CR7DAY - SkySportMotoGP : 'Dani fu il primo' Paolo Simoncelli omaggia @26_DaniPedrosa ?????? #KingoftheRing -

(Di martedì 17 luglio 2018) Torino lo ha accolto con una giornata uggiosa. Nuvole al mattino e nuvole al pomeriggio, fino all'acquazzone in stile tropicale pochi minuti prima che lui l'uomo (quasi) bionico facesse il suo nel Club Gianni e Umberto Agnelli adibito eccezionalmente a sala conferenze. Oltre duecento giornalisti presenti, diretta televisiva in 23 paesi del Sud America, scene di ordinaria follia disseminate lungo l'arco di una decina di ore che hanno dato un saggio di quel che sarà nel corso dell'anno. Perché una cosa è già certa: il proverbiale aplomb sabaudo è andato a farsi benedire da quando è arrivata la notizia che Cristiano Ronaldo avrebbe vestito il bianconero. Merito del suo talento, dei suoi numeri impossibili da mettere in dubbio e di una strategia comunicativa che lo ha eletto a icona dei nostri tempi. Una macchina pressoché perfetta, con tutti gli accessori al posto giusto, lucidati e ...