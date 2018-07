Prima Industrie | completato acquisto 19% cinese Cangzhou Lead Laser

Prima Industrie : firmato in Cina l'accordo per l'acquisizione del 19% della societa' Lead Laser : ... pari a circa 64 milioni di euro, e punta ad accrescere la propria quota di mercato nel settore delle macchine Laser 2D, il più grande al mondo per dimensioni e tasso di crescita. , RV - www.

Prima Industrie - Lazard Freres Gestion ha ridotto la propria quota : La Consob rende noto che Lazard Freres Gestion, lo scorso 7 giugno 2018, ha ridotto la propria quota azionaria in Prima Industrie , al 4,941% del capitale sociale espresso in azioni. La partecipazione ...

Prima Industrie sale verso 37 - 95 Euro : Protagonista Prima Industrie , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,45%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Prima Industrie evidenzia un andamento più marcato ...

