Previsioni Meteo | l’Estate continua a fare i capricci | continueranno i grandi sbalzi

(Di martedì 17 luglio 2018)– L’Estate 2018 continuerà aanche nei prossimi giorni: si alterneranno altre sfuriate fredde di origine nord Atlantica con nuove vampate di caldo Africano come quella in arrivo nel weekend tra Sabato 21 e Domenica 22 Luglio, quando la Sicilia sarà avvolta da masse d’aria caldissime provenienti dal cuore del Sahara tanto che le temperature aumenteranno fino ad oltre +40°C.caldo, in linea di massima, un po’ su tutt’Italia ma il forte maltempo che accompagna le sfuriate fredde atlantiche determina repentini cali delle temperature come sta succedendo oggi al Centro/Sud, dove la colonnina di mercurio fa fatica a superare i +20/+21°C in molte località tra Abruzzo, Molise, Puglia, Campania e Basilicata. In serata il calo termico è atteso anche in Calabria e Sicilia. Dopo la vampata calda del weekend, una nuova ...