Prende il sole in spiaggia | trafitta all’improvviso da un ombrellone | 67enne grave in

L'Alta pressione riPrende la Penisola - meno temporali e più sole : Roma - TENDENZA METEO WEEKEND - Il maltempo che penalizzerà le nostre regioni centro settentrionali nel corso dei prossimi giorni si esaurirà nel corso del weekend. L'insidioso vortice di bassa pressione nel corso di sabato inizierà ad allontanarsi verso la Grecia, favorendo così un miglioramento al Nord, salvo residui fenomeni su Alpi, nord dorsale e Prealpi orientali. Allo stesso tempo rinnoverà però ancora ...

Salute - tumore al seno : il vademecum degli oncologi per Prendere il sole : L’estate è ormai prossima ed è tanta la voglia di prendere il sole: il desiderio è lo stesso anche le tante donne operate di tumore al seno. E’ possibile dunque godersi i raggi solari e fare un bel bagno in tutta sicurezza? La risposta è sì, come spiegano il professor Giuseppe Petrella, oncologo e docente ordinario di Chirurgia generale presso l’Università Tor Vergata di Roma, e il provider ECM 2506 Sanità in-Formazione, in ...

"Io - molestata in spiaggia" : la frase choc mentre Prende il sole : Avvicina una bagnante e le fa una proposta indecente che lascia la donna senza parole, poi non pago tenta di rubarle la borsetta. E’ successo ad Ancona, nella spiaggia di Torrette, dove una 54enne è stata...

Viaggi & Turismo : riPrende lo storico collegamenti Napoli-Isole Eolie - promozione speciale : Dal 31 maggio e fino al 9 settembre SNAV riprenderà lo storico collegamento tra Napoli e le Isole Eolie che, grazie ai mezzi veloci, consente una traversata di sole 4 ore e mezza da Mergellina. Per il lancio del servizio SNAV ha riservato un’altra delle sue promozioni Speciali: dal 28 maggio al 29 maggio Viaggio in poltrona a solo 1€ di quota trasporto, (escluso supplementi e i diritti). L’acquisto potrà essere fatto sul sito SNAV oppure tramite ...

Quando Meghan Markle Prendeva il sole in Italia (sì - aveva già conosciuto Harry) : Guardate queste foto, datate agosto 2016: Meghan Markle prende il sole su un lettino – sullo sfondo l’amica Jessica Mulroney e il mare di Positano – e ha l’aria felice. Con il senno di poi quel sorriso potrebbe essere letto così: «Sì, ho già conosciuto il principe Harry e penso di aver fatto colpo su di lui». Stando alle cronache rosa, infatti, l’attrice americana e il secondogenito di Carlo e Diana dovevano essersi ...

Traffico paralizzato per ore - lei Prende il sole tra le auto in coda : Non si è fatta scoraggiare dal Traffico in tilt, che le ha rovinato gran parte della giornata di festa. Lily, una giovane donna inglese, era diretta a Blackpool, celebre località balneare e "...