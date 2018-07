Premi con pioggia | ombrelli e risate

Il Premier Conte in visita a Sant'Egidio. Perché è un incontro importante : Ben vengano iniziative di questo da parte di organizzazioni no profit e del mondo del terzo settore in generale, che come la Comunità di Sant'Egidio consentono percorsi di solidarietà anche al di ...

Imprenditoria : conferito il Premio "Mariano Turano" a Giuseppe Branda : Le conclusioni sono state tratte dal Consigliere Regionale Orlandino Greco che si è congratulato con i premiati ricordando che "in un mondo globalizzato i giovani devono sentirsi cittadini del mondo ...

Mediaset con Dazn punta a contenere calo abbonati Premium : L’accordo annunciato ieri da Mediaset con Perform per consentire ai clienti della pay tv Premium di vedere tre partite di Serie A e tutta la Serie B via internet, oltre alle serie tv e cinema direttamente sul digitale terrestre, punta a contenere la potenziale riduzione degli abbonati dopo la mancata acquisizione dei diritti sul calcio nel prossimo triennio da parte del Biscione.Il target potenziale verso il quale si rivolge ...

Due Mondi - il pubblico di Spoleto Premia Jeanne D'Arc au Bucher - La scelta coraggiosa del Festival - con qualche riserva : Qualcuno presente in Piazza e aduso agli spettacoli ha azzardato l'ipotesi di un maggiore fascino dell'opera se i cantanti, gli attori e la Cotillard si fossero trovati a lato del palco o addirittura ...

Premier League - il saluto di Conte : 'Due anni di successi - grazie Chelsea' : 'grazie al Chelsea per due anni indimenticabili e per il duro lavoro che ci ha permesso di vincere insieme Premier League e Fa Cup': Antonio Conte, con un messaggio all'Ansa, chiude la sua esperienza ...

Siria - ricostruzione su base etnica?/ Assad confisca proprietà ai sunniti e Premia clan lealisti : Siria, ricostruzione su base etnica? Bashar al Assad confisca proprietà ai sunniti e premia clan lealisti. Le ultime notizie: per gli psicologic c'è rischio di un crollo della società(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 17:26:00 GMT)

Il segretario Pd Maurizio Martina incontra il Premier spagnolo Pedro Sanchez : “Lanciamo una nuova sinistra europea per battere i nazionalismi” : Il segretario del Partito Democratico, Maurizio Martina, è volato a Madrid per incontrare il leader del Psoe e premier spagnolo Pedro Sanchez per discutere della creazione di una nuova sinistra democratica europea in vista delle prossime elezioni europee del 2019. L'obiettivo della nuova formazione politica sarà soprattutto il contrasto all'avanzata dei populismi e dei nazionalismi.Continua a leggere

L’appello di Medici senza Frontiere al Premier Conte : “Senza soccorsi Ong in mare è una strage - riapra i porti” : La presidente di Medici senza Frontiere Italia, Claudia Lodesani, ha inoltrato una lettera-appello al presidente del Consiglio Giuseppe Conte chiedendo al governo di modificare le politiche per l'accoglienza migranti e di riaprire i porti italiani allo sbarco delle persone salvate nel Mar Mediterraneo: "Caro Presidente, prima che l’incendio diventi indomabile, convochi i suoi ministri, parli con Macron, chiami la Merkel, scriva a Tusk. Lasci ...

Hyundai riceve due Premi ai New Car Awards con Kona Electric e IONIQ Plug-in Hybrid : Hyundai Motor ha ottenuto un doppio successo ai New Car Awards 2018 di Auto Express, che celebrano le migliori auto nuove disponibili sul mercato, votate dai critici esperti della testata. Kona Electric e...

DAZN ha raggiunto un accordo con Mediaset Premium per la trasmissione di alcune partite di Serie A : Il gruppo Perform, proprietario della piattaforma sportiva DAZN, ha annunciato di aver raggiunto un accordo con Mediaset Premium per la trasmissione sul digitale terrestre di alcune partite del prossimo campionato di Serie A 2018/19. Dopo aver perso all’asta i diritti The post DAZN ha raggiunto un accordo con Mediaset Premium per la trasmissione di alcune partite di Serie A appeared first on Il Post.

Francia campione del mondo : la Premiazione. Griezmann : "Dormo con la coppa" : Certo il titolo di campione del mondo è già un buon punto di partenza. Ora festeggeremo: abbiamo lavorato tutta la stagione, è tempo di festeggiare". FOTO Macron scatenato davanti alla presidente ...

Accordo Dazn-Mediaset : ai clienti Premium il calcio su Perform/ Tre match Serie A e tutta la B : e con Sky.. : Accordo Dazn-Mediaset: ai clienti Premium tutto il calcio su Perform per la stagione 2018-2019. Tre match della Serie A ad ogni turno e tutta la B: con Sky si pensa ad ulteriore Accordo(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 20:59:00 GMT)

Mediaset si allarga - chiuso l’accordo con Perform : su Premium gli eventi sportivi della piattaforma DAZN : Intesa trovata tra Mediaset e Perform, i clienti Premium avranno a disposizione anche la piattaforma DAZN per vedere la serie A e la serie B La piattaforma DAZN sbarca su Premium, è questa la novità principale dell’accordo stipulato da Mediaset e Perform. Gli abbonati potranno usufruire di questi nuovi canali all’interno del proprio pacchetto a partire dal primo agosto 2018, al nuovo prezzo ridotto di 19.90 euro al mese. Un ...

Praga : 'Conte ci porterà all'inferno'. Il Premier : 'Solidarietà in Ue sta diventando realtà' : Ma l'obiettivo finale è il blocco delle partenze, non la suddivisione a livello europeo" ricorda Matteo Salvini sottolineando che l'Italia ha finito di essere il campo profughi del mondo. Intanto c'è ...