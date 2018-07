Prelievi superiori a €10 000 al mese verranno segnalati alla Banca d’Italia

laragnatelanews

: Prelievi e versamenti superiori ai 10mila € mensili verranno segnalati - InformazioneOK : Prelievi e versamenti superiori ai 10mila € mensili verranno segnalati - tvbusiness24 : I prelievi e i versamenti effettuati in banca per importi pari o superiori a 10 mila euro, anche cumulativamente ne… - studio_pirola : @bancaditalia: prelievi e versamenti bancari pari o superiori a € 10 mila (anche nell’arco di un mese) saranno comu… -

(Di martedì 17 luglio 2018) In Italia si discute spesso di evasione fiscale e dei danni effettivi che le mancate entrate per lo Stato provocano agli stessi cittadini, mettendo in evidenza un problema sempre più rilevante che periodicamente continua ad essere al centro di campagne elettorali, dietro la promessa di inasprire le pene nei confronti di chi si rende responsabile di questo reato. Per contrastare il fenomeno in questione esistono già norme che negli ultimi tempi hanno ampliato i controlli rispetto al passato. In tal senso le norme anti-riciclaggio prevedono controlli più stringenti proprio per ridurre le possibilità di evasione con l’obiettivo di far emergere il nero. E proprio in questo contesto rientra l’ultima novità annunciata dd’Italia che riguarderà imensili cheeffettuati presso istitutiri e che raggiungeranno o supereranno la soglia dei ...