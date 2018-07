Prelievi bancomat | la novità che cambia tutto

caffeinamagazine

(Di martedì 17 luglio 2018) Chiudono gli sportelli ma si moltiplicano i. Se infatti negli ultimi 8 anni – secondo una stima – sono stati persi 44 mila posti di lavoro nel settore, per gli sportelli elettronici i numeri sono in ascesa. Sta partendo in questi giorni un nuovo servizio che rischia di avere l’effetto di una vera e propria rivoluzione, grazie al quale i clienti di Intesa San Paolo in possesso di carte di debito del circuito Maestro, MasterCard, Visa o Visa Electron, potranno prelevare denaro contante, fino a 150 euro giornalieri, presso le tabaccherie convenzionate con Banca5 S.p.A.Banca5 è la banca di prossimità del Gruppo Intesa Sanpaolo, focalizzata sull’instant banking, che offre servizi di incasso e pagamento per i cittadini. Le operazioni di prelievo contante potranno essere effettuate su oltre 15mila punti convenzionati che esporranno un’apposita vetrofania e il cui elenco ...