Praticamente certo l’accordo tra Dazn e Sky | costi extra e come vedremo la prossima Serie

(Di martedì 17 luglio 2018) Si prospetta un accordo trae Sky in merito ai diritti televisivi del prossimo campionato diA, con una proposta più articolata per chi vorrà seguire tutto il calcio italiano. La spartizione iniziale dell'offerta prevedeva sette partite a giornata assegnate a Sky e tre a Perform, con quest'ultima che avrebbe richiesto un abbonamento mensile ai propri clienti pari a 9,90 euro. Con il primo mese gratuito e con la possibilità di assistere in esclusiva all'anticipo del sabato alle 20.30, oltre al match della domenica delle 12.30 e ad uno delle 15.stanno cambiando le cose oggi 17 luglio? Secondo le ultime notizie trapelate, pur non essendo ancora ufficiali, si prospetta un accordo trae Sky, con cui quest'ultima potrà trasmettere le restanti tre partite. Tuttavia, alcuni principi per gli utenti che vogliono capireguardare il prossimo campionato diA ...